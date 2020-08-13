(Не)случайные истории, 2020

В создании фильма участвовали 5 авторов историй, 5 режиссеров, 1 сценарист, 60 актеров и 500 членов съемочных команд – профессионалов из мира кино.

Каждая из съемочных команд пяти киноновелл – выпускники разных театральных и кино-школ. За счет этого каждая отснятая киноновелла индивидуальна и отличается по стилю от остальных, хоть все они и объединены общей идеей.

Атмосферу городов – Воронежа, Витебска, Оренбурга и Североморска – на съемках удалось воссоздать не покидая территорию Москвы и Московской области.

Автор истории «Чпок» – Алёна Симуськова и режиссер, который снимал по ней киноновеллу – Антон Мамыкин, оба из Оренбурга.

После участия в проекте «Настоящие истории» автор-победитель одной из историй – Алёна Симуськова решила стать сценаристом.

Арбалеты для главных героев «Арбалетчицы» были изготовлены при помощи 3D печати.

Компьютерная игра для фильма «Арбалетчица» была придумана художниками проекта.