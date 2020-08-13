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(Не)случайные истории, 2020

2020 / Россия
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Факты О фильме

В создании фильма участвовали 5 авторов историй, 5 режиссеров, 1 сценарист, 60 актеров и 500 членов съемочных команд – профессионалов из мира кино.

Каждая из съемочных команд пяти киноновелл – выпускники разных театральных и кино-школ. За счет этого каждая отснятая киноновелла индивидуальна и отличается по стилю от остальных, хоть все они и объединены общей идеей.

Атмосферу городов – Воронежа, Витебска, Оренбурга и Североморска – на съемках удалось воссоздать не покидая территорию Москвы и Московской области.

Автор истории «Чпок» – Алёна Симуськова и режиссер, который снимал по ней киноновеллу – Антон Мамыкин, оба из Оренбурга.

После участия в проекте «Настоящие истории» автор-победитель одной из историй – Алёна Симуськова решила стать сценаристом.

Арбалеты для главных героев «Арбалетчицы» были изготовлены при помощи 3D печати.

Компьютерная игра для фильма «Арбалетчица» была придумана художниками проекта.

Киноальманах из пяти киноновелл о счастливых случайностях. Пока в виртуальном мире Кира не может смириться с новостью, что она влюбилась в своего партнера по онлайн игре, Сергей в реальном мире помогает людям с поисками их пропавших близких. В Оренбурге Зина планирует судьбоносную поездку для своего босса, а где-то за полярным кругом Ольга решается на неожиданный шаг, который изменит все. В другой истории Игорю пришлось не только сделать шаг, но и пересечь всю страну, а в итоге простая чашка кофе становится для него ключом к новой жизни и возможностям.

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Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 13 августа 2020
Премьера в мире 13 августа 2020
Возраст 18+
Режиссер
Байбулат Батуллин
Байбулат Батуллин
В ролях
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Екатерина Стеблина
Екатерина Стеблина
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма (Не)случайные истории 6 постеров
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