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Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
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Андрей Смирнов
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Дата рождения
12 марта 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Андрея Смирнова
Родился 12 марта 1941 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Андрея Смирнова
Ампир V
фэнтези, драма
2022, Россия
0.0
Француз
драма, исторический, мелодрама
2019, Россия
7.0
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
комедия
2017, Россия
7.0
Электро Москва
документальный
2013, Австрия
4.0
Жила-была одна баба
исторический, драма
2010, Россия
7.0
Елена
драма
2010, Россия
7.0
Отцы и дети
драма
2008, Россия
7.0
Персона нон грата
драма
2005, Россия / Италия / Польша
4.0
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29 мая 2017 16:19
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