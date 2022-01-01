Наша рецензия

30-летний Сева, актер по образованию, работает водителем элитного такси и всё никак не может начать сниматься – не берут, а маститые коллеги считают бездарностью. И вот однажды в стабильно неудачливой Севиной жизни приключается нечто экстраординарное: одна из его пассажирок нанимает лимузин, чтобы поехать к морю. В пассажирке герой узнает свою первую любовь Машу – тогда простую девчонку из крымского санатория, а ныне эксцентричную содержанку с десятком чемоданов и сумкой за 200…