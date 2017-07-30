Холодная война подходит к концу, и до падения Берлинской стены осталось совсем немного. Ситуация, однако, может сильно измениться: убивают секретного агента (Сэм Харгрейв), владеющего информацией, способной перевернуть все с ног на голову. Лоррейн Броутон (Шарлиз Терон) агент британской разведки. Начальство отправляет ее в Берлин, чтобы разыскать утерянный список с драгоценными данными. На континенте коллегу встречает Дэвид Персиваль (Джеймс МакЭвой), связной, потерявший над собой контроль в…
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Сорокалетняя Шарлиз в великолепной физической форме. Джеймс Макэвой - как всегда хорош!
Фильм Взрывная блондинка (Atomic Blonde, 2017, Дэвид Литч) - лично меня очень порадовала. Конечно, я знала, что ожидать от создателей фильмов про Джона Уика, рукопашный бой здесь просто на грани фантастики, но Взрывную блондинку отличает особый стиль, в котором выдержана вся картина, и конечно, непревзойденная Шарлиз Терон.
Сюжет фильма основан не просто на комиксах, а на графическом романе Энтони Джонсона "Самый холодный город", в котором ключевую роль играет противостояние спецслужб великих держав во времена Холодной войны. Главная героиня, Лоррейн Бротон, высококлассный агент МИ-6, одна из самых квалифицированных сотрудников британской разведки. События фильма происходят в Берлине во 1989 году, как раз во время падения Берлинской стены. Агент МИ-6 был убит и информация о всех секретных агентов разведки попала в руки КГБ, так что Лоррейн отправляется в Германию с важным заданием раздобыть список и разобраться с двойным агентом Сатчелом, работающим на Советский Союз. Конечно, с самого прибытия в аэропорт за ней следят и всячески пытаются остановить. Не сильно ей помогает и агент Дэвид Персиваль, основной связной для нее в Берлине. Конечно, для фильмов такого жанра сюжет не является главным, их надо смотреть ради очень крутых драк. А они в этом фильме и правда впечатляющие, в основном рукопашный бой с применением всевозможный подручных средств от ножей и бутылок до старой переносной плиты с двумя конфорками. Но не забывайте, что действие фильма происходит в конце 80-х, а его создатели хорошенько поработали над деталями: по улицам ездят старые, причем многие из них советские, автомобили, странная мода на рэйвы и соответствующая одежда, в одном эпизоде будет даже такая старая клетчатая сумка, помню их с детства. И музыка, для создания правильной атмосферы нужна правильная музыка - в данном случае веселая и задорная, способная перенести зрителя в правильное время. Но и конечно, нельзя не сказать об актерской игре - Шарлиз Терон в этом образе выглядит просто великолепно, она в отличной форме в свой 41 год и может перещеголять любого Джеймса Бонда. Важное отличие этого фильма от подобных боевиков о секретных агентах и киллерах, так это то, что зритель во время драк видит, как больно персонажам. То есть как происходит обычно? Главный герой сражается один с 5-10 противниками, которые постоянно промахиваются и стоит их разок ударить, сразу падают и отключаются. Но сколько бы ни попадало главному герою, он выходит из поля боя целым и невредимым, а даже если и получает ранения, может с пулей в ноге или животе бегать целый час, а то и больше. В этом фильме такого нет. Её бьют, много и сильно, и при этом, как и положено, она ходит вся в синяках и ссадинах. Её противники на удивление живучие и так просто не сдаются. Так что советую не пропустить этот фильм, очень стильный и зрелищный. Создает отличное настроение и при этом может немного удивить зрителя.
О прелестях холодной войны никому рассказывать не нужно. Все знают причину, по которой она разрослась. Все знают, кто увеличил масштаб войны. Наконец, каждый знает, кто из двух сторон виноват больше. Но мало кто знает, что оба государства использовали ситуацию для осуществления своих планов. Контрабанды, нелегальные грузоперевозки, чёрные рынки — именно холодная война поспособствовала разрушению микроклимата в мире. Десятки тёмных операций, которые осуществлялись якобы на пользу стране, но на деле были использованы совершенно для другого. Если кто-то считал, что Мировая война была самым ужасным зрелищем на планете, то этот человек явно не подсчитывал итоги Холодной. Конечно, результаты (соотношение смертей) совершенно другие, но последствия одинаковые. А быть может, даже и хуже.
«Взрывная блондинка» создаёт двоякое чувство после просмотра. С одной стороны, картина предоставляет зрителю то самое действо, которого давно не было в кинопрокате. Обезбашенный, головокружительный экшн, который с каждой новой ударной сценой повергает в эйфорию. С другой, это очередной фильм, который можно забыть после просмотра и никогда больше не вспоминать. А чего хотите Вы? Нуждаетесь ли в том, чтобы наблюдать за чётко построенным механизмом детектива при участии слаженной механики боя? В таком случае, картина Дэвида Литча идеально подойдёт. Но при всевозможных деталях, «Блондинка» остается скучным зрелищем, наблюдать за которым не очень хочется и в экшн-сценах. Лучшее, что могло произойти с фильмом — это внести в ленту что-то действительно убойное. Сцена лесбийской любви — тот момент, когда неожиданность сильно побеждает ощущение. Данная сцена длится всего-ничего, но, пожалуй, вносит ключевое значение для всей атмосферы. Эпизод наполнен теми страстными чувствами, когда любовь выходит на первый план, удаляя от себя все невзгоды. В персонажах кипит градус безумия; им неважно, что было и что будет — желание одно — провести эти минуты на удовольствие самим себе. Неожиданностью было и потому, что настолько сильную химию между двумя персонажами было не ожидать.
У ленты не удается затянуть зрителя в свою атмосферу. Повествование фильма, которое идёт в виде «допрос-рассказ», слишком устарел, чтобы использовать его по сей день. Ладно бы авторы реализовали идею несколько интереснее, чем обыкновенная болтовня, но нет. Ехидная улыбка героини Шарлиз Терон, которая постоянно вещает замысловатые фразы во время говора в настоящем, лишь убивает впечатление от фильма. Настоящий драйвовый экшн, который лился в трейлерах рекой, здесь есть от части. Большая часть ленты представляет зрителю что-то вроде расследований, открытия решений по вопросам загадок и так далее. От бомбового экшн-триллера здесь одно название, но название всё-таки действительно мощное. Эффектные драки, запоминающиеся одна за другой, позволяют оценить всю обстановку в целом. За ними интересно наблюдать, хореограф постарался, чтобы каждая стычка между исполнителями была выполнена на высшем классе. Задействуя окружающие предметы, герои не позволяют дракам скатываться в банальные избиваловки. Понимая, что человек — не супергерой, хореограф сделал из персонажей реальных людей, которые реально устают от физической нагрузки. Никто из них не «Капитан Америка», а потому каждый способен получить лишнюю дозу неприятности в лицо, что впоследствии может привести к летальным исходам. Вообще, реализм в кулачном бою пошёл на пользу, ведь наблюдать за тем, как герои по-настоящему пыхтят и трудятся интересно. Не за комбинированными вырубками же постоянно наблюдать. Но всему хорошему иногда приходится уходить. Кроме подобных сцен и рейтинга R, который идеально подошёл для этого фильма, запомниться здесь больше нечему.
Лицемерных людей в те времена было хоть отбавляй. Они встречались в каждом уголке и каждый прожитый день без них считался успешным. Хуже всего было, когда двуликие люди попадались в спецслужбах. Идеальные паразиты, способные нести пользу только для себя и никого больше. Джеймс МакЭвой, отыгравший не так давно человека с двадцатью тремя личностями, изображает в своём герое именно такого человека. На самом деле, рейтинг R и экшн-сцены — не единственные вещи, которые хорошо удались. Игру Джеймса можно назвать лучшим оттенком в этой темной сере Берлина. Очень хорошо заметно, что МакЭвой вжился в свою роль. Он получает огромное удовольствие от игры лицемерного агента, который желает получить всю выручку, а других оставить на произвол. Именно Джеймс придаёт своему герою органичности, делая из него сумасшедшего (в приятном значении) человека. Влюбив в себя зрителя, понимаешь, что его хочется всё больше и больше на экране. Идеально изобразив лицемера, Джеймс до самого конца не даёт понять на чьей он стороне.
Вердикт. Хочется ли похвалить за проделанную работу? Конечно. В фильм было вложено достаточно усилий, большинство которых оправдались. Наверное, сейчас вы возмутитесь, сказав, что в каждый фильм вкладываются большие силы. Это так, но в «Взрывную блондинку» было вложено чуточку больше обычно. Но вот, хочется ли порекомендовать этот фильм? Скорее нет, чем да. В конце, когда всё уже посмотрел, понимаешь, что это — обыкновенный проходняк, коих сейчас не мало. Всё что нужно, картина показывает за двадцать-тридцать минут, остальное — вода, которую переливали слишком долго. Банальная предсказуемость — вот что погубило картину. Угадать события, которые произошли в конце было слишком легко. Но за фильм про Холодную войну (хоть и косвенно) спасибо. Давно таких не бывало.
Шарлиз Терон… Совсем не хочется её ругать, но это нужно. Видимо, девушка перенапряглась, вживаясь в роль, ибо её частые переигрывания выглядит очень пугливо. В целом, её игра, как и её героиня, что-то среднее между «пойдёт» и «неплохо».
Не стоит переоценивать талант.
Приятного просмотра!
В середине становится скучновато, хочется прерваться. Есть неприятные сцены. Не понимаю, как она дерется и не ломается...
В общем, посмотреть можно, но особенных впечатлений не вызвало.
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