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Холодная война подходит к концу, и до падения Берлинской стены осталось совсем немного. Ситуация, однако, может сильно измениться: убивают секретного агента (Сэм Харгрейв), владеющего информацией, способной перевернуть все с ног на голову. Лоррейн Броутон (Шарлиз Терон) агент британской разведки. Начальство отправляет ее в Берлин, чтобы разыскать утерянный список с драгоценными данными. На континенте коллегу встречает Дэвид Персиваль (Джеймс МакЭвой), связной, потерявший над собой контроль в…