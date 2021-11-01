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Алекс Шарп
Алекс Шарп
Alex Sharp
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Алекс Шарп
Alex Sharp
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Дата рождения
2 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Алекса Шарпа
Родился 2 февраля 1989 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Алекса Шарпа
Жить
драма
2022, Великобритания
7.0
Суд над чикагской семеркой
триллер, драма, исторический, биография
2020, США / Великобритания / Индия
7.0
Солнце в ночи
драма
2019, Германия / Норвегия
6.0
Отпетые мошенницы
комедия
2019, США
7.0
НЛО
фантастика, драма, триллер, детектив
2018, США
6.0
Как разговаривать с девушками на вечеринках
мюзикл, мелодрама, фантастика, комедия
2017, США
6.0
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1 ноября 2021 13:47
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