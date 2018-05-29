«Как разговаривать с девушками на вечеринках»: Рецензия Киноафиши

Инопланетная семья

1977 год. Кройдон. Энн (сокращенно от Генри) и двое его друзей издают любительский журнал о панке под названием «Вирус». Подростки увлечены новым движением и находятся в материальной зависимости от родителей. В поисках признания со стороны местных панков они решают заявиться на вечеринку «для своих» и промахиваются с домом. Парни оказываются в странном особняке, где представители шести инопланетных колоний готовятся к Исходу с нашей планеты. И Энн (Алекс Шарп) умудряется влюбиться в одну из внеземных девушек Зен (Эль Фаннинг). Свободолюбивое создание внимательно вслушивается в его рассказы о панке и сбегает вместе с ним от своих соплеменников – она мечтает узнать о Земле больше, чем ей предлагают родители-наставники.

Кадр из фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Новый фильм Джона Кэмерона Митчелла – фантастический треш, в котором используются на удивление емкие, зрелищные и чрезвычайно болтливые метафоры. В «Как разговаривать с девушками на вечеринках» режиссер изловчился пошутить над британцами и американцами, немного поговорил об экологии и с головой погрузился в отношения родителей и детей. В конечном счете одноименный рассказ Нила Геймана, по мотивам которого был снят фильм, стал лишь отправным пунктом для размышлений режиссера. Митчелл уже не концентрируется на банальном сравнении, суть которого состоит в том, что женщины и мужчины подобно существам с разных планет не понимают друг друга. Его интерес фокусируется на формах зависимости внутри семьи и на том, как они могут быть преодолены.

Кадр из фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках»

«Как разговаривать с девушками на вечеринках» предлагает как минимум три модели семьи. В первой из них дети диктуют родителям, как тем жить, и диктат их целиком и полностью базируется на фантазиях о возможном счастливом будущем без учета печального прошлого и неотработанных травмах. Другая модель показывает наследников как марионеток, готовых отказаться от собственных мечтаний, желаний, от своего будущего, раз на то пошло, боясь слово лишнее сказать родителям. Надеяться на то, что третья модель представит изящное решение всех проблем и каждый в семье будет счастлив, тоже не приходится. Пусть она и изображается в фильме в более светлых тонах и отчаянно кричит о том, что родители и дети могут найти общий язык и могут не манипулировать друг другом. Митчелл не берется изображать вселенскую гармонию, где все поголовно будут счастливы и откажутся от эгоистических замашек.

Кадр из фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках»

И все же «Как разговаривать с девушками на вечеринках» не становится семейной психологической драмой. В фильме есть немного от хорроров про пришельцев и тонна нежности действительно веселого ромкома, где первое чувство предстает во всей своей неловкости и хрупкости. Все это подается в антураже панк-концертов и космической неоновой эстетики, а переживания влюбленных подростков находят воплощение в тонкой игре молодых актеров – Эль Фаннинг и Алекса Шарпа. Не уступает коллегам и Николь Кидман в боевом макияже главаря панков Боадицеи. Смотреть на ее персонажа, самозабвенно троллящего пришельцев, без улыбки довольно сложно.

Кадр из фильма «Как разговаривать с девушками на вечеринках»

У Джона Кэмерона Митчелла получилось хулиганистое кино, где пришельцы разгуливают под небом туманного Альбиона и вступают в открытое столкновение с панками, некоторые из которых без зазрения совести клянчат деньги у мамы. Юмор «Как разговаривать с девушками на вечеринках» обескураживает с самого начала и не теряет перчинки до финальных титров. И тем не менее этот фильм очень деликатен в изображении первой влюбленности, а его склонность как к слащаво трогательным, так и к порой весьма жестким трешовым эпизодам не предполагает издевательски простого решения проблемы взаимоотношений родителей и детей.

Елена Громова

В российском прокате с 31 мая 2018 года

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