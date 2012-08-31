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Постер фильма Бомба
6.5
Бомба - Трейлер
Киноафиша Фильмы Бомба
6.5

Бомба

, 2012
Ginger and Rosa
Великобритания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Бомба
6.5
Бомба - Трейлер
Бомба  Трейлер

О фильме

История двух девочек-подростков, одна из которых хочет участвовать в демонстрациях протеста против распространения ядерного оружия, а другая больше интересуется мальчиками. Проблемы же возникают, когда отец одной из них заводит роман с подружкой своей дочери.

В ролях

Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Natalie
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Ginger
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Bella
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Roland
Джоди Мэй
Джоди Мэй
Anoushka
Элис Энглерт
Элис Энглерт
Rosa
Оливер Милберн
Оливер Платт
Оливер Платт
Mark Two
Luke Cloud
Rosa's Father
Poppy Bloor
Young Ginger
Magdalene Mountford
Young Rosa
Режиссер Салли Поттер
Сценарист Салли Поттер, Walter Donohue
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 14 марта 2025
Премьера в мире 31 августа 2012
Дата выхода
31 августа 2012 Россия 16+
30 мая 2013 Аргентина 14
19 апреля 2013 Бразилия 14
18 октября 2012 Великобритания
10 апреля 2013 Германия
11 апреля 2013 Дания
19 октября 2012 Ирландия
31 августа 2012 Казахстан
1 февраля 2013 США
31 августа 2012 Украина
29 мая 2013 Франция
15 мая 2014 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 674 776
Производство Adventure Pictures, BBC Film, British Film Institute (BFI)
Другие названия
Ginger & Rosa, Ginger y Rosa, Bir Hayalimiz Vardı, Džindžer i Roza, Dzindzer ir Rosa, Ginger and Rosa, Ginger és Rosa, Ginger i Rosa, Ginger si Rosa, Бомба, Джинджър и Роза, ジンジャーの朝　さよならわたしが愛した世界, 琴與羅莎, 金吉尔和罗莎, Ginger et Rosa, 진저 앤 로사

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Бомба - Трейлер
Бомба Трейлер
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Бомба Международный трейлер
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Цитаты

[последние слова]
Ginger [сидит и пишет в блокноте] У нас была мечта... что мы всегда будем лучшими друзьями. Когда мы родились... для некоторых это было концом. Теперь кажется, что завтра может и не быть. Но несмотря на ужас... и печаль... я люблю наш мир. Я хочу, чтобы мы все жили. Теперь, Роза, ты просила меня простить. Если мама переживёт эту тяжёлую ночь... мы ещё встретимся, и я скажу... я любил тебя, Роза. Разве ты не понимаешь? Но мы разные. Ты мечтаешь о вечной любви. Я — нет. Потому что главное — жить. И если мы будем жить... то прощать будет нечего.
Roland [сидит рядом] Что ты пишешь?
Ginger О, стих... о будущем.
Roland Прости, Джинджер. Мне очень жаль.
Ginger [продолжает писать] Но я всё равно прощу тебя.

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

WTF: Хавьер Бардем закрутит роман с Крисом Роком в новом фильме Салли Поттер
11 декабря 2018 16:38 WTF: Хавьер Бардем закрутит роман с Крисом Роком в новом фильме Салли Поттер Режиссер фильмов «Вечеринка» и «Орландо» Салли Поттер приступила к съемкам своего нового безымянного проекта. В хаотичной ленте сыграют Хавьер Бардем, Эль Фаннинг, Сальма

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