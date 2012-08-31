История двух девочек-подростков, одна из которых хочет участвовать в демонстрациях протеста против распространения ядерного оружия, а другая больше интересуется мальчиками. Проблемы же возникают, когда отец одной из них заводит роман с подружкой своей дочери.
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