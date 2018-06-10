Наша рецензия

1977 год. Кройдон. Энн (сокращенно от Генри) и двое его друзей издают любительский журнал о панке под названием «Вирус». Подростки увлечены новым движением и находятся в материальной зависимости от родителей. В поисках признания со стороны местных панков они решают заявиться на вечеринку «для своих» и промахиваются с домом. Парни оказываются в странном особняке, где представители шести инопланетных колоний готовятся к Исходу с нашей планеты. И Энн (Алекс Шарп) умудряется…