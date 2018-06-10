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Как разговаривать с девушками на вечеринках Как разговаривать с девушками на вечеринках
Киноафиша Фильмы Как разговаривать с девушками на вечеринках Отзывы о фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках»
How to Talk to Girls at Parties Как разговаривать с девушками на вечеринках 2017 / США
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16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1977 год. Кройдон. Энн (сокращенно от Генри) и двое его друзей издают любительский журнал о панке под названием «Вирус». Подростки увлечены новым движением и находятся в материальной зависимости от родителей. В поисках признания со стороны местных панков они решают заявиться на вечеринку «для своих» и промахиваются с домом. Парни оказываются в странном особняке, где представители шести инопланетных колоний готовятся к Исходу с нашей планеты. И Энн (Алекс Шарп) умудряется…

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Anastasia Ganina 10 июня 2018, 13:22
Spirit, mind, voice, will, sex, strength..and love
В прошлом году на 70-м Каннском Кинофестивале Николь Кидман представляла сразу несколько картин. Только сейчас в наш прокат вышла одна из них - романтическое фэнтази «Как разговаривать с девушками на вечеринках», где оскароносная актриса предстала перед зрителями в очень непривычном для себя образе. Ее героиня Боадицея возглавляет панк-движение пригорода Лондона в 1977 году.
Фильм рассказывает историю молодого человека по имени Энн. Он настоящий панк: выступает за эпатаж, свободу и анархию. В это время в Англии молодежи было крайне сложно найти работу, накопившаяся агрессия на общество не умещалась в миролюбивой субкультуре хиппи. Появление нового направления в рок-музыке позволило выплеснуть все накопившиеся эмоции, ненависть к правительству и дало возможность самовыражаться. События фильма происходят как раз в самый разгар этого движения, когда многие панк-рок группы уже подписали контракты с большим звукозаписывающими компаниями. Герои же этого фильма остались верны старому доброму клубному року. В поисках продолжения вечеринки после одного из рок концертов они попадают очень странное место. Заброшенный дом на окраине открыл для них свои двери в новый мир - мир пришельцев. Они выглядят как люди, разве что странно одеваются и ведут себя. Энн и его друзья даже принимают их за американцев. Проходя комнату за комнатой, панки начинает понимать, что наткнулись на нечто очень странное. Но все это становится не важным, когда в одной из комнат Энн находит девушку по имени Зен. Она принадлежит одной из шести колоний пришельцев, которая провозглашает индивидуальность. Ее дух свободы и желание жить полной жизнью покоряют молодого панка. И поскольку по традиции через 48 часов Зен должна быть съедена своим родителем-учителем, они сбегают вместе, чтобы она узнала, что такое панк.
Все таки это фантастическая комедия про пришельцев в Англии в 70-х. И на основана на рассказе Нила Геймана в 18 страниц. Так что создателям фильма пришлось добавить немного политики через это панк движение, которого не было в оригинальной истории. Также тут много музыки - контраста панк-рока нашего мира и музыкой мира Зен. Странные танцы людей в латексе, не менее странные крики со сцены - все это шокирует и с первых кадров вовлекает зрителя.

​​​​​​​ Как и положено хорошему авторскому кино - это фильм не для всех. Несмотря на то, что это романтическая история любви подростков, она наполнена политикой, философией и поисками своего места в жизни. При этом такое количества эпатажа и контраста происходит на экране, что не всегда до конца понятно, что имели ввиду создатели фильма. Но в этом его прелесть. Это не очередной ванильно-романтичный фильм, название которого не вспомнится через неделю. Тут можно и посмеяться, и подумать и уж точно запомнить.
10 июня 2018, 13:22 Ответить
Тати Фокс 16 июня 2018, 23:55
Оценка
Забавный фильм, на раз посмотреть вполне. Из категории странных сюжетов, но желания выключить не возникло.
16 июня 2018, 23:55 Ответить
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