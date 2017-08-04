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Владимир Шевельков
Владимир Шевельков
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Владимир Шевельков
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Дата рождения
8 мая 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Владимира Шевелькова
Актер, режиссер. Родился 8 мая 1961 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Владимира Шевелькова
О чем молчат французы
триллер, исторический, комедия
2016, Россия
0.0
Ещё
документальный
2014, Россия
6.0
Не оставляй меня, Любовь
мелодрама
2014, Россия
0.0
Здравствуйте Вам!
мелодрама
2007, Россия
4.0
Там, где живет любовь
мелодрама
2006, Украина
6.0
Держись, казак!
комедия, приключения
1991, СССР
0.0
Жажда страсти
драма
1991, СССР
7.0
Ловкач и Хиппоза
боевик, драма
1990, СССР
5.0
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