Юность Петра, 1980

Фильм показывает историю становления Петра I, первого Императора Всероссийского, и концентрируется на стрелецком восстании, вражде будущего царя с сестрой и его дружбе с князем Меньшиковым.

Страна находится в тяжелом положении, но юношеский задор Петра, его реформаторский пыл и непримиримая любовь к Родине вскоре сделают Российскую Империю одной из самых могущественных стран на всем земном шаре.