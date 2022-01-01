Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юность Петра Юность Петра
Киноафиша Фильмы Юность Петра

Юность Петра, 1980

1980 / Германия / СССР
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм показывает историю становления Петра I, первого Императора Всероссийского, и концентрируется на стрелецком восстании, вражде будущего царя с сестрой и его дружбе с князем Меньшиковым.

Страна находится в тяжелом положении, но юношеский задор Петра, его реформаторский пыл и непримиримая любовь к Родине вскоре сделают Российскую Империю одной из самых могущественных стран на всем земном шаре.

  • Фильм создан на основе незаконченного исторического романа А.Н. Толстого «Петр I». Это первая часть дилогии Сергея Герасимова о становлении первого русского императора.
  • Между пробами и утверждением Дмитрия Золотухина, исполнителя роли царя, прошло более полугода: руководство киностудии им. Горького никак не могло убедиться в том, что он подходит на роль. Между тем сам Золотухин был в себе уверен: он активно готовился к съемкам, изучая историческую литературу.
  • После премьеры фильм мгновенно вырвался в лидеры проката, собрав у советских киноэкранов более 20 миллионов зрителей.
  • Изначально в фильме был эпизод, в котором юный Петр в панике избивал своего старика-наставника. Сцена очень мощно выглядела на репетициях, но Герасимов решил от нее отказаться: народ не пошел бы за царем, который избившим немощного старика.

Начало дилогии о российском императоре Петре Великом. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов…

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 29 октября 1980
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Дмитрий Золотухин
Тамара Макарова
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Николай Еременко мл.
Олег Стриженов
Олег Стриженов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про заговоры Фильмы про заговоры
Фильмы про исторические события Фильмы про исторические события
Постер фильма Юность Петра 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Юность Петра смотреть онлайн

Юность Петра
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши