Юность Петра, 1980

Фильм показывает историю становления Петра I, первого Императора Всероссийского, и концентрируется на стрелецком восстании, вражде будущего царя с сестрой и его дружбе с князем Меньшиковым.
Страна находится в тяжелом положении, но юношеский задор Петра, его реформаторский пыл и непримиримая любовь к Родине вскоре сделают Российскую Империю одной из самых могущественных стран на всем земном шаре.
Начало дилогии о российском императоре Петре Великом. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов…