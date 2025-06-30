Смешались в кучу Хуны, люди: 5 «разрывных» мемов по финалу «Игры в кальмара» — от №4 и смешно, и грустно

«Мы не лошади, мы — люди» — вот что врезалось в память после финала третьего сезона «Игры в кальмара». Ки Хун ушёл красиво и горько: не стал играть до конца, оставил приз младенцу и шагнул в пустоту, чтобы напомнить миру — человек не скот на арене. Вот только Netflix не слушает своих героев. Они говорят другое: «Мы еще не все сказали». И в этой ситуации мемы подбирают слова лучше нас.

Взять хоть сравнение с «Алисой в Пограничье» — там качество сюжета росло, у «Кальмара» —наоборот. Сначала — пик, второй сезон — ещё терпимо, а третий — извините, что это было? При этом в плане хайпа ситуация обратная, что не может не огорчать.

И только в мемах Netflix честно признаётся: второй и третий — это один растянутый сезон, просто разделенный на две части.

А что насчёт персонажей? Брат Фронтмена — в топе самых бесполезных вещей вселенной, рядом с лейкой, которая льет внутрь себя и калиткой посреди… ничего. Зато в финале он внезапно стал героем. Ин Хо, главный надзиратель и антагонист, спасает младенца и отдаёт выигрыш дочери Ки Хуна. Зачем? Потому что проиграл главную игру — остаться человеком не сумел, зато отдал всё, что мог.

И всё равно, мем с лошадью описывает «Игру в кальмара» точнее всего. Первый сезон — шедевр. Второй — ещё держится на подкошенных ногах. Третий… а нужен ли он был? А второй? Победитель-младенец, Ведущий в Штатах, вербовка очередного неудачника и Кейт Бланшет на подхвате.

Конверты крутятся, доллар мутится, а зрители грустят: финал одного из главных шоу современности совсем не оправдал надежд. Но хотя бы мемы подарил.

Ранее мы писали: Новые игры и благородство Ведущего — разбираем финал «Игры в кальмара» (со спойлерами)