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Киноафиша Статьи «Первый фильм в истории»: «Формула-1» с Питтом установила недостижимый «киношный» рекорд — обогнали Скорсезе с ДиКаприо на повороте

«Первый фильм в истории»: «Формула-1» с Питтом установила недостижимый «киношный» рекорд — обогнали Скорсезе с ДиКаприо на повороте

30 июня 2025 15:13
«Первый фильм в истории»: «Формула-1» с Питтом установила недостижимый «киношный» рекорд — обогнали Скорсезе с ДиКаприо на повороте

Но картине придется постараться, чтобы окупить 300-миллионный бюджет.

Гоночная драма «Формула 1» с Брэдом Питтом стартовала в прокате с впечатляющими $55,6 млн на домашнем рынке и $88,4 млн за рубежом. И для Apple это первый фильм, который сразу стал кассовым хитом. На секундочку, дебютная картина «яблочников», «Последняя капля» с Биллом Мюрреем, вышла в 2020 году.

Компания вложила в гоночный проект около $250 млн, пригласив режиссёра «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, продюсера Джерри Брукхаймера и чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. По сюжету Питт играет бывшего пилота, который возвращается в спорт, чтобы помочь новичку (Дамсон Идрис) и спасти команду.

«Первый фильм в истории»: «Формула-1» с Питтом установила недостижимый «киношный» рекорд — обогнали Скорсезе с ДиКаприо на повороте

Критики тепло приняли фильм, зрители поставили оценку «A» на CinemaScore. По словам главы Apple Video Джейми Эрлихта, это успех всего съёмочного коллектива и самой «Формулы-1».

«Это первый фильм в истории студии с такими показателями», — сообщает Variety.

Для Apple, чьи прошлые дорогие ленты («Убийца цветочной луны», «Наполеон») не оправдали затрат, «Формула 1» — редкий пример блокбастера без франшизы. Кассу вытащили и премиальные залы: IMAX собрал почти 20% всех сборов — $27,7 млн. Питт действительно разгонялся по трассам Формулы-1 до 180 миль в час, а съёмки прошли на реальных Гран-при.

В отличие от студий, для Apple кино — часть продвижения технологий и Apple TV+. Для маркетинга использовали даже пуш-уведомления с акциями на билеты.

«Первый фильм в истории»: «Формула-1» с Питтом установила недостижимый «киношный» рекорд — обогнали Скорсезе с ДиКаприо на повороте

Тем временем другие новинки остались в тени. Хоррор «М3ГАН 2.0» открылся всего с $10,2 млн против $30 млн у первой части. Эксперты считают, что успех куклы-убийцы был попросту одноразовым. Проваливается и «Элио» от Pixar, а вот «Лило и Стич» на всех порах идет к миллиарду в прокате.

Ранее мы также писали: У Питта — «Лабубу», у критиков — вопросики: «Формула 1» получилась неидеальным фильмом с отличными гонками

Фото: Кадр из фильма «Формула 1» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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1 комментарий
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