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В начале славных дел

V nachale slavnykh del 18+
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О фильме

После взятия турецкой крепости Азов молодой царь Петр затевает в Воронеже строительство русского флота и вместе с выходцами из знатных дворянских родов отправляется в Европу для изучения корабельного дела и навигации. В это время царевна Софья пытается удержать трон и справиться с растущим недовольством бояр, взбунтовавшихся против но нововведений будущего императора.

  • Премьера ленты прошла в Берлине в октябре 1980 года. В Москве фильм был показан четырьмя месяцами позже.
  • Обе части дилогии Герасимова – и “Юность Петра”, и “В начале славных дел” – вышли на экраны одновременно.
  • Для подготовки в роли Петра I Дмитрий Золотухин проводил огромное количество времени в библиотеках, изучая исторические книги, документы и воспоминания современников царя.
  • Позднее Дмитрий Золотухин сыграл уже повзрослевшего Петра I в картине Ильи Гурина “Россия молодая”, снятой по роману Юрия Германа.
  • Наталья Бондарчук (царевна Софья) и Николай Еременко-младший (князь Меншиков) ранее вместе играли у Герасимова в картине “Красное и черное”.
  • Большую часть иностранных героев сыграли артисты из ГДР.
  • На Всесоюзном кинофестивале в Вильнюсе 1981 года дилогия Герасимова получила приз “за масштабность воплощения историко-патриотической темы”.

Вторая часть кинодилогии, снятой по роману Алексея Толстого «Петр Первый». В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле оттого, что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает строительство флота. А среди бояр, тем временем, зреет недовольство молодым монархом…

Страна Германия / СССР
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 29 октября 1980
Дата выхода
29 октября 1980 Германия
2 марта 1981 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького, Sovinfilm, DEFA-Studio für Spielfilme
Другие названия
V nachale slavnykh del, В начале славных дел, At the Beginning of Glorious Days, Pedro, o Grande ( I Parte: a Juventude), Początek wielkich spraw, Μέγας Πέτρος: Η αρχή του μεγαλείου
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Дмитрий Золотухин
Тамара Макарова
Тамара Макарова
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Николай Еременко мл.
Михаил Ножкин
Михаил Ножкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb
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В начале славных дел

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