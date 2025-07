Страна Германия / СССР

Продолжительность 2 часа 18 минут

Год выпуска 1980

Премьера в мире 29 октября 1980

Производство Киностудия имени М. Горького, Sovinfilm, DEFA-Studio für Spielfilme

Другие названия

V nachale slavnykh del, В начале славных дел, At the Beginning of Glorious Days, Pedro, o Grande ( I Parte: a Juventude), Początek wielkich spraw, Μέγας Πέτρος: Η αρχή του μεγαλείου