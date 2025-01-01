После взятия турецкой крепости Азов молодой царь Петр затевает в Воронеже строительство русского флота и вместе с выходцами из знатных дворянских родов отправляется в Европу для изучения корабельного дела и навигации. В это время царевна Софья пытается удержать трон и справиться с растущим недовольством бояр, взбунтовавшихся против но нововведений будущего императора.
Вторая часть кинодилогии, снятой по роману Алексея Толстого «Петр Первый». В конце XVII века Россия терпела убытки в торговле оттого, что не имела выхода к морю. Юный российский самодержец Петр I начинает строительство флота. А среди бояр, тем временем, зреет недовольство молодым монархом…
|29 октября 1980
|Германия
|2 марта 1981
|СССР