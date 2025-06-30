Продолжению «Сверхъестественного» придется исправить главную ошибку последних сезонов: и речь вовсе не про гибель Дина

Дженсен Эклс надел ботинки, сел за руль «Шевроле» — и весь фандом снова застыл в ожидании: неужели шестнадцатый сезон всё-таки случится? Эклс прямым текстом дал понять — если что, он готов. Джаред Падалеки тоже не раз подливал масла в огонь: мол, дайте знак — и Винчестеры снова откроют багажник, полный соли и дробовиков. И фанаты, разумеется, уже строят теории, о чём будет этот сезон и почему он нужен.

Но если правда задуматься, зачем звать нас обратно в этот мир, ответ простой: шестнадцатый сезон обязан исправить главную ошибку сериала. «Сверхъестественное» начиналось как честный хоррор-проект про братьев, которые бродят по Америке и разруливают то, от чего простые люди седеют в два счета.

Страшные дома, городские легенды, старинные демоны и оборотни под луной — за это сериал полюбили миллионы. Но где-то на этом пути «Супернатуралы» решили, что им мало духов и вампиров — и полез в такие космические масштабы, что порой вот братья ловят призрака, а вот через пять минут они спорят с самим Богом.

Да, финал с Чаком был красивым. Но чем дальше, тем сильнее сериал терял свою самую ценную магию — атмосферу ужаса и уличного охотничьего ремесла. К концу «Сверхи» больше походили на эпическую фэнтези-сагу про ангелов и апокалипсис, чем на дорожный хоррор про двух братьев и их вечную «Импалу».

Верните охоту — и маленькие страшилки

Если шестнадцатый сезон и правда случится — пусть он вернётся к истокам. Зачем Винчестерам опять спасать мир, если этот мир спасён уже пятнадцать раз? Пусть они снова откроют старый дневник отца, заедут в очередной пыльный мотель, достанут фонарь и пойдут по заброшенной больнице. Никаких всемогущих богов и мультивселенных — только кровь на стенах, шёпот в подвале и новые городские легенды.

Одна из возможных линий — старые грехи самого Джона Винчестера. Мы знаем, что папаша братьев часто оставлял после себя незавершенные дела и невидимые следы. Что, если в шестнадцатом сезоне кто-то или что-то начнёт вылезать из прошлого Джона? Винчестеры и так всё детство разгребали чужие тайны — пусть в этот раз придётся закрыть финальную дыру, оставшуюся ещё с 70-х.

Ещё одно направление — демоны местного разлива

Америка, как известно, огромна и полна мрачных закоулков. Братья могли бы вернуться к формату «монстр недели»: каждый эпизод — новый штат, новая городская байка, новый монстр, которого нужно вычислить. Ведь настоящий ад прячется в человеке.

И тут сериал мог бы снова делать то, что у него когда-то получалось лучше всего: пугать зрителя, держа его в кресле. Меньше ангельских иерархий — больше странных шорохов за стеной и древних обрядов в лесу.

Но как вернуть Дина?

Конечно, возникает главный вопрос: Дин же погиб. Но это «Сверхъестественное» — здесь умереть не значит уйти навсегда. Сценаристы легко могут придумать, что Дин задержался в Чистилище, но вернулся «по делу». Или сам ад открыл новую дверь — и Винчестерам опять придётся закрывать её своими руками. Главное, чтобы это возвращение было не ради пафоса, а ради той самой честной охоты, где всё решает дробовик, а не deus ex machina.

Эклс и Падалеки — оба большие фанаты хоррора. Оба давно хотят снять более зрелый, жёсткий сезон. И если шестнадцатый и правда будет — пусть это будет сезон ночных дорог, дрожащих фонариков и закрытых мотелей с грязными тайнами за дверью. Пусть братья снова станут не полубогами, а уставшими людьми, которые всё ещё выходят ночью на охоту за теми, кто шепчет под кроватью.

Ранее мы писали: Абсолютно сильные и не менее нахальные: архангелы из «Сверхъестественного» — от худшего к лучшему