Будущий режиссер «Джеймса Бонда» Дени Вильнев назвал свой любимый фильм Бондианы — это культовая классика с Дэниелом Крэйгом

Спустя несколько лет, в течение которых продюсеры Бондианы так и не смогли договориться ни по поводу нового актера на роль Бонда, ни даже насчет самого сюжета будущего фильма, франшиза наконец получила долгожданный апдейт. На днях источники официально подтвердили, что следующую картину о легендарном шпионе снимет режиссер «Дюны» Дени Вильнев — новость обрадовала поклонников Бондианы, которые теперь надеются на то, что Вильнев сможет возвести франшизу на новый уровень.

Сам режиссер, к слову, тоже считает себя большим фанатом фильмов о Джеймсе Бонде — и даже имеет своего фаворита, а с выбором Вильнева уж точно согласятся многие.

Дени Вильнев считает «Казино Рояль» своей любимой частью Бондианы

Хотя режиссер неоднократно признавался в том, что любит и постоянно пересматривает каждый фильм шпионской франшизы, именно «Казино Рояль», первая картина Бондианы с Дэниелом Крэйгом в главной роли, стал для Вильнева фаворитом. Кроме того, в своем личном списке режиссер выделяет и «007: Координаты «Скайфолл» — по его словам, именно эти два фильма он пересматривал, когда наступали тяжелые времена, а потому они и стали для Вильнева своего рода спасением.

«Казино Рояль» называют лучшим фильмом во всей франшизе

Несмотря на то, что Бондиана может похвастаться вполне приличным списком высокооцененных картин, не всем удалось повторить успех «Казино Рояль» — той части, в которой на замену Пирсу Броснану пришел Дэниел Крэйг. Фильм получил высокие оценки от критиков и зрителей, а еще стал хитом кинопроката — с бюджетом в 100 миллионов долларов «Казино Рояль» собрал больше 600 миллионов по всему миру, побив несколько рекордов и став одним из самых кассовых фильмов в истории британского кинопроката.

Пока что детали о грядущем фильме от Вильнева не разглашаются, но уже есть предположения о том, каким станет новый Джеймс Бонд — об этом уже рассказали тут.