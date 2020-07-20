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Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян
Dmitry Kharatyan
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Дмитрий Харатьян
Dmitry Kharatyan
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Дата рождения
21 января 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дмитрий Харатьян
Родился 21 января 1960 года. Алмалык, Ташкентская область, СССР (Узбекистан).
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Фильмография Дмитрий Харатьян
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический
2021, Россия
0.0
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.0
Тайна Снежной королевы
фэнтези, сказка
2016, Россия
3.0
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.0
Золотая рыбка в городе N
фэнтези, детский
2010, Россия
6.0
Розыгрыш
семейный, драма
2008, Россия
6.0
Виват, Анна!
исторический, приключения
2008, Россия
5.0
Валерий Харламов. Дополнительное время
драма, биография
2008, Россия
7.0
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2 сентября в Евпатории стартует первый Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров», который продлится до 7 числа. Торжественное открытие состоится в 19.00 на
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С приходом обильного всевластия разнообразных телеканалов, которые радуют глаз круглосуточным кинопоказом, приключения гардемаринов стали делом обыденным. Чуть ли не ежедневным. Но, совершенно
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4 августа 2017 12:14
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Оказался на грани смерти: вот что спасло Харатьяна от алкоголизма
Артист навсегда отказался от вредной привычки.
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16 апреля 2022 14:46
«Все время обманывали»: Харатьян не смолчал о последнем разговоре с Куравлевым
Артист не желал появляться на телевидении.
2 комментария
28 февраля 2022 17:05
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