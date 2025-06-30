Скатились к 3-й серии? Фанаты переживают из-за «Повелителя тайн» — неожиданно, но причина в... «Поднятии уровня»

После эффектного старта — двух серий, сразу выложенных онлайн — поклонники «Повелителя тайн» застыли в ожидании. Если вы уже познакомились с Клейном Моретти, оккультным Тинген-Сити и той лавкрафтовской жутью, которая прячется в переулках, то третий эпизод аниме станет настоящим лакомым кусочком, хотя и испортит впечатление для знакомых с оригинальным произведением.

Когда выйдет 3-я серия?

Эпизод будет доступен 4 июля 2025 года — в 19:00 по PST, или в 6:00 5 июля по МСК. Перевод появится в течение дня, дубляжа пока нет.

Что покажут?

Судя по превью и хронологии новеллы, третий эпизод прыгнет далеко вперёд и доберётся до примерно 80-й главы. То есть Кляйн уже не просто колеблющийся новичок в мире мистицизма, а участник битвы с Тенью из своего прошлого — тем самым Клоуном, который фигурировал ещё в первом эпизоде.

Начинается охота Ночных Ястребов, всплывает имя Антигонов, и труп Кэти Стефании Бибер становится тревожным ключом к грядущим событиям. Кляйн — не просто наблюдатель, а один из главных участников тёмной игры.

Чего фанаты боятся?

Темп. Очень много пропущено. В оригинале к этому моменту мы бы уже увидели вторую встречу с Клубом Таро, пробуждение Одри, разговоры с Нилом и внутреннюю трансформацию Клейна.

Всё это — не сильно зрелищно, но влияет на атмосферу и помогает раскрыться персонажам, за что графический роман и полюбили миллионы. Но адаптация бежит впереди паровоза, и от того ощущение от аниме пока смазанное.

Будет ли всё-таки круто?

Похоже, да. Сражения будут, монстры будут, дух игры Bloodborne останется. Но без торможения в темпе сериал рискует превратиться в «Поднятие уровня» в цилиндре — стильном, эффектном, но плоском сюжетно сёнэне. А ведь «Повелитель тайн» — история не о силе, а о слабости, не о победах, а о жутких компромиссах.

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