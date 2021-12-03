Ищите женщину, 1982

В канун Рождества в Париже в адвокатской конторе происходит загадочное убийство: нотариус Роше зарезан ножом, единственный свидетель преступления – его секретарша Алиса Постик.
Вскоре на место преступления прибывает великий детектив Гранден, инспектор полиции и друг детства Алисы. Чудесным образом к его появлению тело Роше исчезает. Однако Гранден не намерен отказываться от дела: он находит одну улику за другой и идет по следу убийцы. Но не запутает ли он дело еще сильнее?
В канун Нового года в нотариальной конторе убит адвокат Роше. Когда для расследования дела приезжает инспектор криминальной полиции, труп… исчезает. На помощь инспектору, озадаченному происшедшим, приходит настоящий «Мегре в юбке» - секретарь убитого Алиса Постик, женщина неукротимой энергии…