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Ищите женщину, 1982

1982 / СССР
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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В канун Рождества в Париже в адвокатской конторе происходит загадочное убийство: нотариус Роше зарезан ножом, единственный свидетель преступления – его секретарша Алиса Постик.

Вскоре на место преступления прибывает великий детектив Гранден, инспектор полиции и друг детства Алисы. Чудесным образом к его появлению тело Роше исчезает. Однако Гранден не намерен отказываться от дела: он находит одну улику за другой и идет по следу убийцы. Но не запутает ли он дело еще сильнее?

  • Сюжет фильма основан на пьесе английского драматурга Джека Поплуэлла «Миссис Пайпер ведет следствие». Сценарий адаптирован Светланой Володиной.
  • В фильме и в пьесе используется популярный в то время прием: их действие происходит в одной закрытой локации, что помогает создать клаусторофобную атмосферу между героями и зрителями.
  • Чтобы предложить роль грузинской актрисе Софико Чиаурели, режиссер фильма Алла Сурикова лично полетела в Тбилиси. В гостеприимной атмосфере дома Чиаурели она совсем забыла провести фотопробы, чтобы показать их начальству студии Мосфильм. Чтобы выйти из положения, ей пришлось показать им вырезки из календаря, на котором были фотографии Софико.
  • В качестве эпиграфа к каждой серии фильма демонстрируются кадры из классических французских криминальных детективов.

В канун Нового года в нотариальной конторе убит адвокат Роше. Когда для расследования дела приезжает инспектор криминальной полиции, труп… исчезает. На помощь инспектору, озадаченному происшедшим, приходит настоящий «Мегре в юбке» - секретарь убитого Алиса Постик, женщина неукротимой энергии…

8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 26 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 9 октября 1982
Возраст 0+
Режиссер
Алла Сурикова
Алла Сурикова
В ролях
Софико Чиаурели
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Елена Соловей
Александр Абдулов
Александр Абдулов
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Постер фильма Ищите женщину 1 постер
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3 декабря 2021 18:52
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