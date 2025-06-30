Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители точно не простят: топ-5 фильмов, которые запомнят только благодаря очень плохому кастингу

Зрители точно не простят: топ-5 фильмов, которые запомнят только благодаря очень плохому кастингу

30 июня 2025 18:07
Бэтмен и Робин, Халк

Успех фильма далеко не всегда предопределяет хороший сценарий — в этих случаях неправильный выбор актера стал роковой ошибкой.

Хотя не во всех случаях откровенно плохой кастинг активно обсуждается фанатами, не заметить его просто невозможно, а то, что актер просто не подходит на свою роль, может быть очевидно по разным причинам.

К примеру, не соответствующий возрасту персонажа возраст актера или неспособность последнего по-настоящему понять своего героя и вжиться в роль вплоть до правдоподобной имитации акцента — то, что невооруженным глазом заметит даже не слишком внимательный зритель. В любом случае, такие ошибки часто и приводят к тотальному провалу картины — в этой подборке рассказываем о некоторых из таких неудач.

Эдвард Нортон — «Невероятный Халк»

Сейчас чуть ли не все, в том числе и не смотревшие фильмы Marvel люди, знают о том, что роль Халка уже по традиции на протяжении многих лет исполнял Марк Руффало, но немногие вспомнят о том, что на самом деле он пришел на замену Эдварду Нортону. Более известный благодаря ролям в психологических драмах и триллерах, Нортон так и не смог никого впечатлить, когда воплотил на экране образ зеленого мутанта, а слухи о разногласиях на съемочной площадке «Невероятного Халка» только подтверждают то, что актеру так и не удалось по-настоящему понять задумку сценаристов.

Джонни Депп — «Одинокий рейнджер»

Кадр из фильма «Одинокий рейнджер»

Хотя в фильмографии Джонни Деппа найдется немало провалившихся по всем фронтам фильмов, «Одинокий рейнджер» точно станет лидером списка — и не только из-за многочисленных споров, которые вызвала картина после своего выхода в прокат. Так, многие до сих пор утверждают, что Депп совершенно не подходит на роль эксцентричного индийца, хотя и известен преимущественно необычными ролями. Однако на неуспехе фильма сказалось не только это, но еще и целая коллекция самых разных факторов — критиковали «Одинокого рейнджера» буквально за все, а фильм в итоге с громким треском провалился в прокате.

Тайка Вайтити — «Кролик Джоджо»

В трагикомедии, которую он же и снял, Тайка Вайтити сыграл роль Адольфа Гитлера — и, как ни старайся, образ получился уж совсем недостоверный, даже со знаменитыми усами. Помимо того, что сам Вайтити внешне не имеет никаких сходств с одним из самых кровожадных монстров в мировой истории, его Гитлер получился еще и карикатурно капризным и эмоциональным, прямо как ребенок.

Том Холланд — «Анчартед: На картах не значится»

Кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Хотя Холланд и получил всевозможную похвалу за свою роль Человека-паука в перезапуске Marvel, такой чести он точно не удостоился от поклонников игры «Uncharted». Проблема, по сути, была такая же, что и у телеадаптации «Одних из нас» — фанаты игры разнесли «Анчартед: На картах не значится» в щепки, пожаловавшись, что Холланд слишком молод и физически слаб для роли Нейтана Дрейка. В итоге экранизация получилась неубедительной и собрала в основном негативные отзывы, в том числе и от критиков.

Джордж Клуни — «Бэтмен и Робин»

Иногда выбор даже всемирно известного и харизматичного актера на роль в супергеройском боевике становится очень плохой идеей, и Джордж Клуни в «Бэтмене и Робине» — прямое тому подтверждение. До того, как сыграть в фильме в 1997 году, актер успел очаровать всех кого только мог благодаря своим предыдущим работам, диапазон которых варьировался от криминальных боевиков до романтических комедий. Тем не менее, в супергеройском кино старая схема не сработала, а харизма Клуни просто не вяжется с мрачным образом Брюса Уэйна.

Кстати, один из этих фильмов считает недооцененным сам Квентин Тарантино — о том, что на тему тему говорил именитый режиссер, мы уже писали здесь.

Фото: Кадры из фиильмов «Бэтмен и Робин» (1997), «Невероятный Халк» (2008)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол Читать дальше 22 июля 2025
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу Читать дальше 22 июля 2025
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит «Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Майкл Кейн считает эту комедию Паоло Соррентино своей лучшей работой — и одновременно самой большой трудностью в карьере Читать дальше 21 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Майкл Кейн назвал пять своих самых любимых фильмов — как минимум один стал золотой классикой кинематографа Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше