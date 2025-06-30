Зрители точно не простят: топ-5 фильмов, которые запомнят только благодаря очень плохому кастингу

Хотя не во всех случаях откровенно плохой кастинг активно обсуждается фанатами, не заметить его просто невозможно, а то, что актер просто не подходит на свою роль, может быть очевидно по разным причинам.

К примеру, не соответствующий возрасту персонажа возраст актера или неспособность последнего по-настоящему понять своего героя и вжиться в роль вплоть до правдоподобной имитации акцента — то, что невооруженным глазом заметит даже не слишком внимательный зритель. В любом случае, такие ошибки часто и приводят к тотальному провалу картины — в этой подборке рассказываем о некоторых из таких неудач.

Эдвард Нортон — «Невероятный Халк»

Сейчас чуть ли не все, в том числе и не смотревшие фильмы Marvel люди, знают о том, что роль Халка уже по традиции на протяжении многих лет исполнял Марк Руффало, но немногие вспомнят о том, что на самом деле он пришел на замену Эдварду Нортону. Более известный благодаря ролям в психологических драмах и триллерах, Нортон так и не смог никого впечатлить, когда воплотил на экране образ зеленого мутанта, а слухи о разногласиях на съемочной площадке «Невероятного Халка» только подтверждают то, что актеру так и не удалось по-настоящему понять задумку сценаристов.

Джонни Депп — «Одинокий рейнджер»

Хотя в фильмографии Джонни Деппа найдется немало провалившихся по всем фронтам фильмов, «Одинокий рейнджер» точно станет лидером списка — и не только из-за многочисленных споров, которые вызвала картина после своего выхода в прокат. Так, многие до сих пор утверждают, что Депп совершенно не подходит на роль эксцентричного индийца, хотя и известен преимущественно необычными ролями. Однако на неуспехе фильма сказалось не только это, но еще и целая коллекция самых разных факторов — критиковали «Одинокого рейнджера» буквально за все, а фильм в итоге с громким треском провалился в прокате.

Тайка Вайтити — «Кролик Джоджо»

В трагикомедии, которую он же и снял, Тайка Вайтити сыграл роль Адольфа Гитлера — и, как ни старайся, образ получился уж совсем недостоверный, даже со знаменитыми усами. Помимо того, что сам Вайтити внешне не имеет никаких сходств с одним из самых кровожадных монстров в мировой истории, его Гитлер получился еще и карикатурно капризным и эмоциональным, прямо как ребенок.

Том Холланд — «Анчартед: На картах не значится»

Хотя Холланд и получил всевозможную похвалу за свою роль Человека-паука в перезапуске Marvel, такой чести он точно не удостоился от поклонников игры «Uncharted». Проблема, по сути, была такая же, что и у телеадаптации «Одних из нас» — фанаты игры разнесли «Анчартед: На картах не значится» в щепки, пожаловавшись, что Холланд слишком молод и физически слаб для роли Нейтана Дрейка. В итоге экранизация получилась неубедительной и собрала в основном негативные отзывы, в том числе и от критиков.

Джордж Клуни — «Бэтмен и Робин»

Иногда выбор даже всемирно известного и харизматичного актера на роль в супергеройском боевике становится очень плохой идеей, и Джордж Клуни в «Бэтмене и Робине» — прямое тому подтверждение. До того, как сыграть в фильме в 1997 году, актер успел очаровать всех кого только мог благодаря своим предыдущим работам, диапазон которых варьировался от криминальных боевиков до романтических комедий. Тем не менее, в супергеройском кино старая схема не сработала, а харизма Клуни просто не вяжется с мрачным образом Брюса Уэйна.

Кстати, один из этих фильмов считает недооцененным сам Квентин Тарантино — о том, что на тему тему говорил именитый режиссер, мы уже писали здесь.