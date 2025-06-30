«Удивлен, что это кино так востребовано»: рецензия Стоянова на главный хит проката — фильм «На деревню дедушке»

В стране, где семейные комедии пока уступают экранизациям сказок, «На деревню дедушке» внезапно оказался хитом. Без былинных героев, без каскадёров, без грохочущих танков. Только деревянный дом, корова, телефон без Сети — и Юрий Стоянов, который играет такого лампового деда, что хочется пойти с ним на рыбалку.

Кратко о сюжете

Сюжет — на два абзаца. Десятилетний гений нейросетей Владик — олицетворение современных детей и всех YouTube-каналов мира — попадает к деревенскому деду, которого никогда не видел.

Мама уехала в командировку, дед не в восторге, внук тоже. А дальше — столкновение цивилизаций. Туалет на улице, обед по расписанию, запрет на TikTok и прочие соцсети, которые и РКН то недолюбливает.

Почему фильм выстрелил

Именно простой сюжет и сработал. Стоянов не играет — он изображает людей своего поколения, которым тяжело разобраться в изменчивом мире. Его герой не ворчит, не учит жизни — он просто живёт в соответствии с собой.

Это деревенский Платон с курятником. И внук, конечно, сначала хочет сбежать. А потом вдруг узнаёт деда, меняет его. Технологии, которые якобы разъединяют поколения, в этой истории неожиданно становятся мостом.

Юрий Стоянов, комментируя успех, сказал главное: народ скучает по простым фильмам.

«На самом деле это добрая, очень скромная картина для семейного просмотра. В ней нет аттракционов, это не "попкорновое" кино в принципе, а милое, скромное, человеческое зрелище. Честно говоря, я удивлен, что это кино так востребовано. Наверное, есть какая-то ностальгия по искренности в кадре».

Успех фильма не в шутках (которые, по признанию зрителей, почти были показаны в трейлерах), а в том, что в 2025 году люди всё ещё хотят говорить о прощении, о корнях, о том, как важно хотя бы иногда уметь приходить к обеду вовремя.

142 миллиона — не только цифра, но и показатель. Зритель умеет голосовать за искренность рублем. К слову, мы подготовили для вас тест! Лето звездное, будь со мной! Ответьте на 5 самых отпускных вопросов о советском кино и узнайте, не пора ли вам на море.