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Фильмография
Марк Консуэлос
Mark Consuelos
Киноафиша
Персоны
Марк Консуэлос
Марк Консуэлос
Mark Consuelos
Дата рождения
30 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Марк Консуэлос
Родился 30 марта 1970 года. Сарагоса, Испания.
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8.5
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(2026)
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Fallen Angels by Noël Coward
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комедия
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Девять жизней
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2016, Франция
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Рецензия
5.9
Всё, что у нас было
All We Had
драма
2016, США
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Брод Сити
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2014, США
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