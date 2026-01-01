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Марк Консуэлос
Марк Консуэлос Mark Consuelos
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Марк Консуэлос

Mark Consuelos

Дата рождения
30 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Марк Консуэлос

Родился 30 марта 1970 года. Сарагоса, Испания.

Популярные фильмы

8.5
Fallen Angels by Noël Coward (2026)
Брод Сити 8.2
Брод Сити (2014)
Королевство 8.1
Королевство (2014)

Фильмография Марк Консуэлос

Крик 7 7.3
Крик 7 Scream 7
ужасы, детектив, триллер 2026, США
Смотреть трейлер
8.5
Fallen Angels by Noël Coward Fallen Angels
комедия 2026,
Девушки в автобусе 6.5
Девушки в автобусе
драма 2024, США
Ривердэйл 6.7
Ривердэйл
драма, криминал, детектив 2017, США
Королева юга 7.8
Королева юга
драма, боевик, криминал 2016, США
Девять жизней 6
Девять жизней Nine Lives
комедия, семейный 2016, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Всё, что у нас было 5.9
Всё, что у нас было All We Had
драма 2016, США
Смотреть трейлер
Брод Сити 8.2
Брод Сити
комедия 2014, США
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