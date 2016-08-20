В прокат выходит комедия «Девять жизней» от Барри Зонненфельда, пик карьеры которого пришёлся на 90-е. Тогда Барри выпустил две части «Семейки Адамс», первых «Людей в чёрном» и ленту «Достать коротышку». Последние годы режиссёр переключился на телевидение, кстати, именно он ответственен за будущую телевизионную версию «Лемони Сникета: 33 несчастья». Ну а пока сериал ещё в разработке, Зонненфельд вовсю развлекается и ностальгирует по…
животных, не какой другой из проката этого года не доставил мне такого приятного впечатления после просмотра. Всем советую этот фильм. Хороший юмор, есть моменты мелодрамы и возвращает к ценностям которые должны быть у каждого человека.
Очень добрый фильм, со смыслом, подойдет и взрослым, и детям. Взрослым -
за возможность взглянуть на себя со стороны и сделать выводы. Детям - за потрясную графику, добрые глаза кота-главного героя и ощущение того, что волшебство где-то рядом.
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