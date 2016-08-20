Наша рецензия

В прокат выходит комедия «Девять жизней» от Барри Зонненфельда, пик карьеры которого пришёлся на 90-е. Тогда Барри выпустил две части «Семейки Адамс», первых «Людей в чёрном» и ленту «Достать коротышку». Последние годы режиссёр переключился на телевидение, кстати, именно он ответственен за будущую телевизионную версию «Лемони Сникета: 33 несчастья». Ну а пока сериал ещё в разработке, Зонненфельд вовсю развлекается и ностальгирует по…