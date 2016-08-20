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Девять жизней Девять жизней
Киноафиша Фильмы Девять жизней Отзывы о фильме «Девять жизней»
Nine Lives Девять жизней 2016 / Франция
6.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Девять жизней»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В прокат выходит комедия «Девять жизней» от Барри Зонненфельда, пик карьеры которого пришёлся на 90-е. Тогда Барри выпустил две части «Семейки Адамс», первых «Людей в чёрном» и ленту «Достать коротышку». Последние годы режиссёр переключился на телевидение, кстати, именно он ответственен за будущую телевизионную версию «Лемони Сникета: 33 несчастья». Ну а пока сериал ещё в разработке, Зонненфельд вовсю развлекается и ностальгирует по…

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Ирина Бузоверова 20 августа 2016, 19:15
Оценка
я думаю, что этот фильм будет очень легким и прикольным. Как раз то, что надо для семейного похода в кино с ребенком! Сама смеялась глядя трейлер!!!
20 августа 2016, 19:15 Ответить
Юра Смайл 14 сентября 2016, 10:14
Оценка
Самый лучший фильм за последнее время. Не Тайная жизнь домашних
животных, не какой другой из проката этого года не доставил мне такого приятного впечатления после просмотра. Всем советую этот фильм. Хороший юмор, есть моменты мелодрамы и возвращает к ценностям которые должны быть у каждого человека.
14 сентября 2016, 10:14 Ответить
Мария Мироненко 10 октября 2017, 18:17
Этот фильм покорил мое сердце 😻 Всем кошатникам и не кошатникам рекомендую!
Очень добрый фильм, со смыслом, подойдет и взрослым, и детям. Взрослым -
за возможность взглянуть на себя со стороны и сделать выводы. Детям - за потрясную графику, добрые глаза кота-главного героя и ощущение того, что волшебство где-то рядом.
10 октября 2017, 18:17 Ответить
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