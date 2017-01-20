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Берлинский синдром Берлинский синдром
Киноафиша Фильмы Берлинский синдром
Berlin Syndrome

Берлинский синдром, 2017

2017 / Австралия / Германия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Романтическая встреча заканчивается тем, что мужчина запирает девушку в своей квартире.
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Фильм «Берлинский синдром» сняла Кейт Шортланд (сериал «Наша секретная жизнь», «16 лет. Любовь. Перезагрузка»). Главную роль в картине исполнила известная актриса Тереза Палмер («Тепло наших тел», «По соображениям совести»). Также в ленте снялись: Макс Римельт («Академия смерти»), Люси Арон («Крестный путь»), Маттиас Хабих («Бункер», «Чтец») и другие.

В центре сюжета картины «Берлинский синдром» окажется девушка по имени Клэр. Она работает фотожурналисткой в Австралии, но однажды приезжает отдыхать в Берлин. Там она встречает прекрасного незнакомца Энди, в которого тут же влюбляется. Герои проводят ночь вместе, а на утро девушка просыпается в его квартире. Но проблема в том, что парень ушёл на работу и запер дверь снаружи. Случайность? Нет, Энди решил, что теперь Клэр навсегда останется в его квартире.

- Премьера фильма «Берлинский синдром» состоялась на кинофестивале «Сандэнс»

- В основе сюжета лежит одноимённый роман Мелани Йоостен

- Тереза Палмер назвала свою роль в этом фильме самой раскрепощающей в своей карьере

- Сразу же после окончания съёмок в Австралии Тереза Палмер отправилась на съёмочную площадку фильма «По соображениям совести»

Когда во время отпуска в Берлине австралийская фотожурналистка Клэр встречает Энди, харизматичного местного парня, между ними мгновенно возникает взаимное притяжение. После совместной прогулки по улицам Берлина наступает ночь страсти, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот. Клэр просыпается на следующее утро и понимает, что Энди ушел на работу, оставив ее запертой в своей квартире. Казалось бы, нелепая ошибка. За исключением того, что он не собирается ее отпускать. Когда-либо.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 июля 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Кейт Шортланд
Кейт Шортланд
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Макс Римельт
Макс Римельт
Маттиас Хабих
Маттиас Хабих
Люси Арон
Люси Арон
Все актеры и съемочная группа
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Берлинский синдром
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Прелесть первых встреч – в непреодолимом желании посмаковать предчувствие грядущего романа и закипающей страсти. Именно это растягивание незнания о новом знакомом придает ему столько дурманящего шарма и не пробуждает никаких вопросов. Возможно, как раз такое томное чувство двигало Клэр, которая приехала из Австралии в Германию, обременив себя лишь походным рюкзаком, фотоаппаратом и туманными мыслями. Во время своей очередной остановки посреди улицы, чтобы насладиться видом берлинской…
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