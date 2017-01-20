Берлинский синдром, 2017

Фильм «Берлинский синдром» сняла Кейт Шортланд (сериал «Наша секретная жизнь», «16 лет. Любовь. Перезагрузка»). Главную роль в картине исполнила известная актриса Тереза Палмер («Тепло наших тел», «По соображениям совести»). Также в ленте снялись: Макс Римельт («Академия смерти»), Люси Арон («Крестный путь»), Маттиас Хабих («Бункер», «Чтец») и другие.

В центре сюжета картины «Берлинский синдром» окажется девушка по имени Клэр. Она работает фотожурналисткой в Австралии, но однажды приезжает отдыхать в Берлин. Там она встречает прекрасного незнакомца Энди, в которого тут же влюбляется. Герои проводят ночь вместе, а на утро девушка просыпается в его квартире. Но проблема в том, что парень ушёл на работу и запер дверь снаружи. Случайность? Нет, Энди решил, что теперь Клэр навсегда останется в его квартире.