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И гаснет свет... И гаснет свет...
Киноафиша Фильмы И гаснет свет... Отзывы о фильме «И гаснет свет...»
Lights Out И гаснет свет... 2016 / США
7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «И гаснет свет...»

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Наша рецензия

Боязнь темноты, наверно, один из самых популярных человеческих страхов. Отсутствие нормальной видимости и богатая фантазия, которую развивают многочисленные сюжеты про ужасы во тьме, делают своё дело, заставляя людей опасаться того, что скрыто во мраке. Именно на этом страхе и строится сюжет новой картины шведского режиссёра Дэвида Ф. Сандберга «И гаснет свет...» («Lights Out»). Кстати, в 2013 году он снял короткометражку «Без света» («Lights…

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Андрей 29 августа 2016, 00:14
Оценка
не дошел я на него в кино и правильно сделал!
хотя, трейлер понравился и хотелось посмотреть именно на большом экране!
слабоват фильм, на мой взгляд! начинается всё с ходу, без раскачки и как-то на низком темпе и заканчивается! пара моментов было интересных, именно эти моменты и попали в трейлер!
фильм для дома и на один раз!
29 августа 2016, 00:14 Ответить
Julie Wonders 21 октября 2016, 17:49
Оценка
Не самый сильный фильм Джеймса Вана. В разы слабее двух частей "Заклятия". Хотя, конечно, сама идея реализована неплохо. Хотелось большего развития сюжета, но фильм, к моему удивлению, закончился очень быстро. И, конечно, есть парочка откровенно глупых моментов)). Но за искреннюю любовь к таланту Джеймса Вана - 7/10
21 октября 2016, 17:49 Ответить
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