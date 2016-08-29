Наша рецензия

Боязнь темноты, наверно, один из самых популярных человеческих страхов. Отсутствие нормальной видимости и богатая фантазия, которую развивают многочисленные сюжеты про ужасы во тьме, делают своё дело, заставляя людей опасаться того, что скрыто во мраке. Именно на этом страхе и строится сюжет новой картины шведского режиссёра Дэвида Ф. Сандберга «И гаснет свет...» («Lights Out»). Кстати, в 2013 году он снял короткометражку «Без света» («Lights…