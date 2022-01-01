Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
И гаснет свет...
И гаснет свет..., 2016: актеры и роли
Lights Out
И гаснет свет...
2016 / США
Трейлер
7.6
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
И гаснет свет..., 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Ф. Сандберг
David F. Sandberg
В ролях
Тереза Палмер
Teresa Palmer
Эмили Элин Линд
Emily Alyn Lind
Алисия Вела-Бэйли
Alicia Vela-Bailey
Амия Миллер
Amiah Miller
Гэбриел Бейтман
Gabriel Bateman
Александр ДиПерсиа
Alexander DiPersia
Энди Ошо
Andi Osho
Мария Расселл
Maria Russell
Ава Кантрелл
Ava Cantrell
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу