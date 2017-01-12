Байбаймэн, 2016

Последней совместной работой режиссёра Стэйси Тайтл и сценариста Джонатана Пеннера был фильм «Квартал ужаса Снуп Догга». В 2016 году они возвращаются с хоррором «БайБайМэн». Одним из продюсеров стал Тревор Мейси, под эгидой которого в свет вышел «Судный день». В картине сыграли известные актёры. Это Дуглас Смит из «Уиджи: Доска дьявола» и второй части приключений Перси Джексона, а также звезда сериалов «Молокососы», «Бесстыдники» и «Сверхъестественное» Люсьен Лависконт и Даг Джонс из «Хеллбоя» и «Лабиринта Фавна».

Сюжет расскажет о серийном маньяке, который является порождением сверхъестественных и тёмных сил. Его имя – Байбаймэн, и он убивает каждого, кто хоть раз слышал о нём. В центре зловещих событий оказываются трое подростков, которые по случайному стечению обстоятельств, выяснили, как зовут убийцу и даже узнали кое-что о его происхождении. Теперь он объявил на ребят охоту, и только они могут спасти невинных людей от ужасной гибели.