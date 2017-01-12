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Байбаймэн Байбаймэн
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The Bye Bye Man

Байбаймэн, 2016

2016 / США
4.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Последней совместной работой режиссёра Стэйси Тайтл и сценариста Джонатана Пеннера был фильм «Квартал ужаса Снуп Догга». В 2016 году они возвращаются с хоррором «БайБайМэн». Одним из продюсеров стал Тревор Мейси, под эгидой которого в свет вышел «Судный день». В картине сыграли известные актёры. Это Дуглас Смит из «Уиджи: Доска дьявола» и второй части приключений Перси Джексона, а также звезда сериалов «Молокососы», «Бесстыдники» и «Сверхъестественное» Люсьен Лависконт и Даг Джонс из «Хеллбоя» и «Лабиринта Фавна».

Сюжет расскажет о серийном маньяке, который является порождением сверхъестественных и тёмных сил. Его имя – Байбаймэн, и он убивает каждого, кто хоть раз слышал о нём. В центре зловещих событий оказываются трое подростков, которые по случайному стечению обстоятельств, выяснили, как зовут убийцу и даже узнали кое-что о его происхождении. Теперь он объявил на ребят охоту, и только они могут спасти невинных людей от ужасной гибели.

- Режиссёр фильма «БайБайМэн» Стэйси Тайтл и сценарист Джонатан Пеннер являются супругами. Это не первый их совместный проект, в 1994 их короткометражная лента «Вверх по течению» была номинирована на «Оскар»

- «БайБайМэн» - это первый фильм Стэйси Тайтл и Джонатана Пеннера за последние 10 лет. В 2006 году вышла их предыдущая лента «Квартал ужаса Снуп Догга»

- Композиторами фильма «БайБайМэн» стали The Newton Brothers, которые написали музыку для трёх хорроров Майка Флэнегана («Тишина», «Окулус» и «Сомния»). Они также являются композиторами его нового фильма «Уиджи: Проклятие доски дьявола», который выходит на месяц раньше «БайБайМэна»

Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу «БайБайМэн». Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.

4.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 апреля 2017
Премьера онлайн 6 июня 2017
Премьера в мире 12 января 2017
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Стэйси Тайтл
Стэйси Тайтл
В ролях
Дуглас Смит
Дуглас Смит
Люсьен Лависконт
Люсьен Лависконт
Крессида Бонас
Крессида Бонас
Даг Джонс
Даг Джонс
Майкл Трукко
Майкл Трукко
Все актеры и съемочная группа
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«Байбаймэн» – театральный хоррор в трех локациях с шаблонными декорациями, бутафорскими костюмами и сомнительным сценарием. Трое молодых людей, мечтая о совершеннолетней свободе и не лимитированных тусовках, снимают дом – достаточно старый и загадочный, чтобы соответствовать жанровому клише. В аренду включены все предметы мебели, а также одно древнее проклятье, которое ребята обнаруживают нацарапанным на дне тумбочки. Произнеся это слово, «Байбаймэн»,…
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