Байбаймэн, 2016

Последней совместной работой режиссёра Стэйси Тайтл и сценариста Джонатана Пеннера был фильм «Квартал ужаса Снуп Догга». В 2016 году они возвращаются с хоррором «БайБайМэн». Одним из продюсеров стал Тревор Мейси, под эгидой которого в свет вышел «Судный день». В картине сыграли известные актёры. Это Дуглас Смит из «Уиджи: Доска дьявола» и второй части приключений Перси Джексона, а также звезда сериалов «Молокососы», «Бесстыдники» и «Сверхъестественное» Люсьен Лависконт и Даг Джонс из «Хеллбоя» и «Лабиринта Фавна».
Сюжет расскажет о серийном маньяке, который является порождением сверхъестественных и тёмных сил. Его имя – Байбаймэн, и он убивает каждого, кто хоть раз слышал о нём. В центре зловещих событий оказываются трое подростков, которые по случайному стечению обстоятельств, выяснили, как зовут убийцу и даже узнали кое-что о его происхождении. Теперь он объявил на ребят охоту, и только они могут спасти невинных людей от ужасной гибели.
- Режиссёр фильма «БайБайМэн» Стэйси Тайтл и сценарист Джонатан Пеннер являются супругами. Это не первый их совместный проект, в 1994 их короткометражная лента «Вверх по течению» была номинирована на «Оскар»
- «БайБайМэн» - это первый фильм Стэйси Тайтл и Джонатана Пеннера за последние 10 лет. В 2006 году вышла их предыдущая лента «Квартал ужаса Снуп Догга»
- Композиторами фильма «БайБайМэн» стали The Newton Brothers, которые написали музыку для трёх хорроров Майка Флэнегана («Тишина», «Окулус» и «Сомния»). Они также являются композиторами его нового фильма «Уиджи: Проклятие доски дьявола», который выходит на месяц раньше «БайБайМэна»
Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу «БайБайМэн». Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.