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Славные парни Славные парни
Киноафиша Фильмы Славные парни Отзывы о фильме «Славные парни»
Nice guys Славные парни 2016 / США
7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Славные парни»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

История эта, как оно частенько бывает, началась из-за девушки. Один из героев расследует её исчезновение, а второго она наняла, чтобы навалять первому. Так и встретились Джексон Хили (Рассел Кроу) и Холланд Марч (Райан Гослинг). Их знакомству сопутствовали сломанная рука и взаимная неприязнь, но злая судьба в итоге заставила героев объединить усилия ради того, чтобы отыскать пустившуюся в бега Эмилию. С каждой минутой дело приобретает всё более неожиданные повороты, а пока вокруг свистят…

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Сергей Садовников 17 июня 2016, 10:52
Оценка
Скучища и хрень. Не спасает даже перевод Гоблина!
17 июня 2016, 10:52 Ответить
Анна Ткачёва 18 июня 2016, 15:13
Фильм местами странноватый, конечно. Тут и тебе и тренд Голливуда на тему убойных вечеринок 70-х, и двое развеселых партнеров по бизнесу, и девочка-детектив и экзальтированная барышня борец за мир, проблемы экологии и месилово разного сорта. После просмотра возникает смешанное чувство , что чего-то не хватает. Фильм снят на уровне, смотреть весело, диалоги хорошие, картинка яркая, действие динамичное, хорошие актеры, но не шедевр. Но не каждому фильму надо быть шедевром, посмотреть можно, время потрачено не зря.
18 июня 2016, 15:13 Ответить
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