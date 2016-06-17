Наша рецензия

История эта, как оно частенько бывает, началась из-за девушки. Один из героев расследует её исчезновение, а второго она наняла, чтобы навалять первому. Так и встретились Джексон Хили (Рассел Кроу) и Холланд Марч (Райан Гослинг). Их знакомству сопутствовали сломанная рука и взаимная неприязнь, но злая судьба в итоге заставила героев объединить усилия ради того, чтобы отыскать пустившуюся в бега Эмилию. С каждой минутой дело приобретает всё более неожиданные повороты, а пока вокруг свистят…