Почти два года понадобилось Шьямалану для того, чтобы наконец-то создать историю про Кевина, человека с диссоциативным расстройством личности. Режиссер замучил актеров переделкой сцен по четыре раза, тщательно изучил матчасть, после чего выпустил в прокат картину, опередив Джеймса Кэмерона с его «Таинственной историей Билли Миллигана». Выйдя в кинотеатрах, триллер «Сплит» успел стать самым кассовым фильмом ужасов аж с 2013 года. Кадр из фильма…
В общем, это низкосортное кинцо, которое не стоит потраченных на него денег.
лучше поставить спектакль по этому фильму(2х декораций хватит за глаза!), думаю, будет интереснее и в театре я бы посмотрел еще раз, а фильм - посмотрел и забыл...
личностей показано мало, хотя актёр очень хорошо сыграл; объяснение этих отклонений не раскрыто, углубления в тему - нет! да и в принципе, я поражаюсь, как такой человек был на свободе???
Да, все 23 личности не показаны, но фильм больше интересен актерской игрой главного героя и его перевоплощениями на ходу. Где-то смотрится как комедия из-за этого.
В целом, здесь есть типичные штампы, куда без них, но никто и не обещал какой-то масшатбный эпос. Развлекательное кино в своем жанре.
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