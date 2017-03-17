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Почти два года понадобилось Шьямалану для того, чтобы наконец-то создать историю про Кевина, человека с диссоциативным расстройством личности. Режиссер замучил актеров переделкой сцен по четыре раза, тщательно изучил матчасть, после чего выпустил в прокат картину, опередив Джеймса Кэмерона с его «Таинственной историей Билли Миллигана». Выйдя в кинотеатрах, триллер «Сплит» успел стать самым кассовым фильмом ужасов аж с 2013 года. Кадр из фильма…