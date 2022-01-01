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Бетти Бакли
Бетти Бакли
Betty Buckley
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Бетти Бакли
Betty Buckley
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Дата рождения
3 июля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Бетти Бакли
Родилась 3 июля 1947 года. Форт-Уорт, Техас, США.
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Фильмография Бетти Бакли
Сплит
триллер
2016, США
7.0
Просто неотразима
комедия, мелодрама, сказка
1999, Германия / США
7.0
Другая женщина
драма
1988, США
5.0
Неукротимый
драма, триллер, криминал
1988, Франция / США
7.0
Кэрри
фантастика, ужасы, триллер, драма
1976, США
6.0
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