Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Сплит - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Сплит. Трейлер 2

Сплит. Трейлер 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 27 октября 2016
Сплит – Cреди бела дня с многолюдной парковки незнакомец похищает  трех девушек.  Они оказываются в странном таинственном месте, где повсюду разложены цветы, а в душе владельца таятся 23 лика страха. Один из них еще явит себя миру.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ирина 17 марта 2017, 14:38
Оценка
Вот кто точно справился бы с ролью Легиона! Жаль только, что он уже Профессор
17 марта 2017, 14:38 Ответить
Вита Зимина 18 марта 2017, 10:30
Почему в Евпатории его не показывают ?
18 марта 2017, 10:30 Ответить
Константин Шнуров 18 марта 2017, 17:29
Оценка
Фильм - полное го.но! Ужасная режиссура, бестолковые диалоги, отсутствие внятной сюжетной линии. Самый огонь, что по фильму заявлено, что у героя 23 личности... А в фильме их показано всего 5! ПЯЯЯЯТЬ, Карл!!! Играет там только главный герой. Остальные актеры в роли табуреток.
В общем, это низкосортное кинцо, которое не стоит потраченных на него денег.
18 марта 2017, 17:29 Ответить
Андрей 19 марта 2017, 14:18
Оценка
фильм не для кинотеатра! если есть желание посмотреть - смотрите дома!
лучше поставить спектакль по этому фильму(2х декораций хватит за глаза!), думаю, будет интереснее и в театре я бы посмотрел еще раз, а фильм - посмотрел и забыл...
личностей показано мало, хотя актёр очень хорошо сыграл; объяснение этих отклонений не раскрыто, углубления в тему - нет! да и в принципе, я поражаюсь, как такой человек был на свободе???
19 марта 2017, 14:18 Ответить
Ирина Сироткина 22 марта 2017, 22:35
Оценка
Не понятно кто разрешает прокат таких фильмов.Мне кажется этим должна заниматься прокуратура. Это нельзя показывать .Хотя нас уже сложно чем либо удивить.Но это просто безобразие.Прежде чем идти и платить за это деньги подумайте. Купите себе что нибудь полезное и приятное.
22 марта 2017, 22:35 Ответить
Drew 23 марта 2017, 10:50
Оценка
Сплит, конечно, нельзя назвать камбеком Шьямалана к фильмам уровня "Шестое чувство", но это на порядок выше всего снятого им за дооолгое время.

Да, все 23 личности не показаны, но фильм больше интересен актерской игрой главного героя и его перевоплощениями на ходу. Где-то смотрится как комедия из-за этого.
В целом, здесь есть типичные штампы, куда без них, но никто и не обещал какой-то масшатбный эпос. Развлекательное кино в своем жанре.
23 марта 2017, 10:50 Ответить
Манечка Быкова 23 марта 2017, 14:01
Друзья из Москвы просто в восторге. Все в Кино!!!!
23 марта 2017, 14:01 Ответить
Виталий Шурыгин 27 марта 2017, 23:48
Оценка
Не хотел идти в кино на этот фильм думал хрень про маньяка, но игра актёра и психология плюс странности связанные с разделением личности получилось довольно занимательное кино, для любителей триллеров очень круто, для меня 8 из 10 а может и 9
27 марта 2017, 23:48 Ответить
Виктория Купина 29 марта 2017, 05:48
Оценка
Серьезный фильм с великолепной актерской игрой. После просмотра есть, что обсудить, о чем подумать. Сюжет интересный до самого конца. Не похоже на многие фильмы, которые были в прокате за последнее время. Нужно смотреть. (Хотя поклонникам марвел может быть скучно)
29 марта 2017, 05:48 Ответить
Михаил Брачев 2 апреля 2017, 11:50
Оценка
Книга интересная. А фильм полное говно. Ушел через час, надеялся на то, что вот-вот​ начнется интерное. Но не дождался. Противный, не приятный и без сюжетной линии фильм.
2 апреля 2017, 11:50 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.5 Сплит
Сплит триллер, 2016, США
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Выход 8 - дублированный трейлер 01:22
Выход 8  дублированный трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Горыныч - тизер-трейлер 00:54
Горыныч  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше