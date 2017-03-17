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Сплит. Трейлер 2
Сплит. Трейлер 2
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Дата публикации: 27 октября 2016
Сплит
– Cреди бела дня с многолюдной парковки незнакомец похищает трех девушек. Они оказываются в странном таинственном месте, где повсюду разложены цветы, а в душе владельца таятся 23 лика страха. Один из них еще явит себя миру.
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Ирина
17 марта 2017, 14:38
Оценка
Вот кто точно справился бы с ролью Легиона! Жаль только, что он уже Профессор
17 марта 2017, 14:38
1
0
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Вита Зимина
18 марта 2017, 10:30
Почему в Евпатории его не показывают ?
18 марта 2017, 10:30
0
0
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Константин Шнуров
18 марта 2017, 17:29
Оценка
Фильм - полное го.но! Ужасная режиссура, бестолковые диалоги, отсутствие внятной сюжетной линии. Самый огонь, что по фильму заявлено, что у героя 23 личности... А в фильме их показано всего 5! ПЯЯЯЯТЬ, Карл!!! Играет там только главный герой. Остальные актеры в роли табуреток.
В общем, это низкосортное кинцо, которое не стоит потраченных на него денег.
18 марта 2017, 17:29
1
1
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Андрей
19 марта 2017, 14:18
Оценка
фильм не для кинотеатра! если есть желание посмотреть - смотрите дома!
лучше поставить спектакль по этому фильму(2х декораций хватит за глаза!), думаю, будет интереснее и в театре я бы посмотрел еще раз, а фильм - посмотрел и забыл...
личностей показано мало, хотя актёр очень хорошо сыграл; объяснение этих отклонений не раскрыто, углубления в тему - нет! да и в принципе, я поражаюсь, как такой человек был на свободе???
19 марта 2017, 14:18
1
0
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Ирина Сироткина
22 марта 2017, 22:35
Оценка
Не понятно кто разрешает прокат таких фильмов.Мне кажется этим должна заниматься прокуратура. Это нельзя показывать .Хотя нас уже сложно чем либо удивить.Но это просто безобразие.Прежде чем идти и платить за это деньги подумайте. Купите себе что нибудь полезное и приятное.
22 марта 2017, 22:35
0
0
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Drew
23 марта 2017, 10:50
Оценка
Сплит, конечно, нельзя назвать камбеком Шьямалана к фильмам уровня "Шестое чувство", но это на порядок выше всего снятого им за дооолгое время.
Да, все 23 личности не показаны, но фильм больше интересен актерской игрой главного героя и его перевоплощениями на ходу. Где-то смотрится как комедия из-за этого.
В целом, здесь есть типичные штампы, куда без них, но никто и не обещал какой-то масшатбный эпос. Развлекательное кино в своем жанре.
23 марта 2017, 10:50
0
0
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Манечка Быкова
23 марта 2017, 14:01
Друзья из Москвы просто в восторге. Все в Кино!!!!
23 марта 2017, 14:01
0
0
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Виталий Шурыгин
27 марта 2017, 23:48
Оценка
Не хотел идти в кино на этот фильм думал хрень про маньяка, но игра актёра и психология плюс странности связанные с разделением личности получилось довольно занимательное кино, для любителей триллеров очень круто, для меня 8 из 10 а может и 9
27 марта 2017, 23:48
0
0
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Виктория Купина
29 марта 2017, 05:48
Оценка
Серьезный фильм с великолепной актерской игрой. После просмотра есть, что обсудить, о чем подумать. Сюжет интересный до самого конца. Не похоже на многие фильмы, которые были в прокате за последнее время. Нужно смотреть. (Хотя поклонникам марвел может быть скучно)
29 марта 2017, 05:48
1
0
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Михаил Брачев
2 апреля 2017, 11:50
Оценка
Книга интересная. А фильм полное говно. Ушел через час, надеялся на то, что вот-вот начнется интерное. Но не дождался. Противный, не приятный и без сюжетной линии фильм.
2 апреля 2017, 11:50
1
0
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В общем, это низкосортное кинцо, которое не стоит потраченных на него денег.
лучше поставить спектакль по этому фильму(2х декораций хватит за глаза!), думаю, будет интереснее и в театре я бы посмотрел еще раз, а фильм - посмотрел и забыл...
личностей показано мало, хотя актёр очень хорошо сыграл; объяснение этих отклонений не раскрыто, углубления в тему - нет! да и в принципе, я поражаюсь, как такой человек был на свободе???
Да, все 23 личности не показаны, но фильм больше интересен актерской игрой главного героя и его перевоплощениями на ходу. Где-то смотрится как комедия из-за этого.
В целом, здесь есть типичные штампы, куда без них, но никто и не обещал какой-то масшатбный эпос. Развлекательное кино в своем жанре.
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