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Сплит Сплит
Киноафиша Фильмы Сплит Сплит, 2016: актеры и роли
Split Сплит 2016 / США
7.7 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Сплит, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan
В ролях
Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Хейли Лу Ричардсон Хейли Лу Ричардсон Haley Lu Richardson Аня Тейлор-Джой Аня Тейлор-Джой Anya Taylor-Joy Бетти Бакли Бетти Бакли Betty Buckley Джессика Сула Джессика Сула Jessica Sula Джалина Меркадо Джалина Меркадо Jalina Mercado
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