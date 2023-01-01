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Монстры на каникулах 3: Море зовет Монстры на каникулах 3: Море зовет
Киноафиша Фильмы Монстры на каникулах 3: Море зовет Монстры на каникулах 3: Море зовет, 2018: актеры и роли
Hotel Transylvania 3 Монстры на каникулах 3: Море зовет 2018 / США
8.0 Оцените
167 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Монстры на каникулах 3: Море зовет, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генндий Тартаковский Генндий Тартаковский Genndy Tartakovsky
В ролях
Адам Сэндлер Адам Сэндлер Adam Sandler Селена Гомес Селена Гомес Selena Gomez Энди Сэмберг Энди Сэмберг Andy Samberg Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Кевин Джеймс Кевин Джеймс Kevin James
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