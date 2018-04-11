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Монстры на каникулах 3: Море зовет Монстры на каникулах 3: Море зовет
Киноафиша Фильмы Монстры на каникулах 3: Море зовет Отзывы о мультфильме «Монстры на каникулах 3: Море зовет»
Hotel Transylvania 3 Монстры на каникулах 3: Море зовет 2018 / США
8.1 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о мультфильме «Монстры на каникулах 3: Море зовет»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Шесть лет назад в прокат вышел мультфильм «Монстры на каникулах» о буднях Дракулы и его семьи. В этом мультике знаменитый вампир уже не охотится на людей и ведет гостиничный бизнес. В его шикарный по меркам монстров отель людям вход строго-настрого запрещен. Все-таки постояльцам нужен отдых от преследований и покушений. О том, что времена изменились, и с зажженными факелами и вилами наперевес за монстрами бегать не принято, Дракула узнает от Джонни – человека, в которого…

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Кирилл Никонов 11 апреля 2018, 00:27
Оценка
1 и 2 части были класными надеюсь 3 не подкочает
11 апреля 2018, 00:27 Ответить
Александра Болденко 27 июня 2018, 08:52
согласна с Кириллом
27 июня 2018, 08:52 Ответить
Danil Goncharov 9 июля 2018, 10:45
Оценка
Смотрел 1 и 2 часть, интересно 3 будет не хуже 2 других ??? Но всю равно схожу посмотреть
9 июля 2018, 10:45 Ответить
Милана Майер 11 июля 2018, 10:28
Оценка
Во сколько будет мультик?
11 июля 2018, 10:28 Ответить
Danil Goncharov 12 июля 2018, 11:02
Оценка
Был на сеансе, 3 часть это просто бомба, всем советую посмотреть. Люблю монстры на каникулах это топ, все кто тоже так думает жмите лайк, так же могу показать в вк запись.
12 июля 2018, 11:02 Ответить
Ева Макарова 14 июля 2018, 18:36
Оценка
мне понравилось 😻
14 июля 2018, 18:36 Ответить
kristina_06_06 16 июля 2018, 18:17
Когда будет ещё премьера мультика? Какого числа
16 июля 2018, 18:17 Ответить
Ванёк БПАН Салмов 17 июля 2018, 12:00
Оценка
где расписание?
17 июля 2018, 12:00 Ответить
Danil Goncharov 17 июля 2018, 20:56
в ответ на сообщение Ванёк БПАН Салмов от 17 июля 2018, 12:00
Оценка
В интернете
17 июля 2018, 20:56 Ответить
Andrey Denisov 18 июля 2018, 11:50
Оценка
Фильм понравится только детям (4-7) и их родителям. Первые части были намного лучше !
18 июля 2018, 11:50 Ответить
Presnyakova-anya 22 июля 2018, 18:08
Оценка
Отличный мульт!!! Третья часть не подкачала! Хороший! Советую!
22 июля 2018, 18:08 Ответить
Ариадна Рипка 23 июля 2018, 01:18
Оценка
Мульт просто офигенный как все остольные части!!!Сам фильм очень смешной и в тоже время интересеый(это моё мнение)Совеиую посмортеть не пожалеете😘😘😘Мне 12,а братьям 13 и 9 нам всем очнь понравилось
23 июля 2018, 01:18 Ответить
lesotho 24 июля 2018, 15:05
Чуть-чуть слишком весело
Вот и еще одна, на этот раз детская франшиза ушла на новый виток: и в развитии семейных отношений, и в раскрытии характера героев. Точнее архетипов. )) Ждите привет "из прошлого" (не виденного в первых двух частях) в виде старика Ван Хельсинга, который из обычно красавца и героя в преломлении мира монстров внезапно превращается в сугубо отрицательного, но оттого не менее комичного персонажа. И его (спойлер) очаровательную правнучку. Аниматоры лихо отрабатывают излюбленные голливудские психологические темы: выбор между "держаться корней" и "сделать пряжок доверия в неизвестность" ради любви. И да, после такого мультика кто угодно захочет в Атлантический круиз - ведь третья часть про это. Даже если рискуешь встреить по дороге Кракена в районе Бермудского треугольника. PS: Мне, как родителю особенно понравилась зарисовка про "детскую комантату" на корабле, куда семейство верфольфов сдало весь свой выводок. ВСЕ ТАК. И, кстати, старший мой ребенок мой на мультик этот не пошла, отвергла в жесткой форме... Мол, страшный. Про монстров же. На всякий случай. Отредактируйте этот текст, чтобы вставить свою рецензиюЧтобы добавлять заголовки, текст, списки, изображения и трейлеры - воспользуйтесь колонкой с готовыми блоками справаБлоки можно перемещать, удалять и копировать, при помощи иконок слева
24 июля 2018, 15:05 Ответить
7502244 28 июля 2018, 22:29
Оценка
Мне понравилось. Как всегда с юмором. Советую.
28 июля 2018, 22:29 Ответить
inverted_womb 9 августа 2018, 21:54
Оценка
Уж насколько я любою мультики, но этот - просто разочарование. Первые 2 части мне понравились, третья - просто высосана из пальца. В кино точно не стоит идти. Да и вообще время тратить на просмотр :-/
9 августа 2018, 21:54 Ответить
n.nura33 14 августа 2018, 08:06
Оценка
Нам понравилось , интересный мультфильм. Особенно запомнилась концовка , ехали домой под впечатлением. Смешные герои .
14 августа 2018, 08:06 Ответить
Олег Кравченко 16 августа 2018, 15:12
Оценка
Отличный мультфильм, очень интересно смотрится
16 августа 2018, 15:12 Ответить
Дмитрий Колодяжный 26 августа 2018, 00:45
Оценка
нормальный мульт для детей
26 августа 2018, 00:45 Ответить
mariaygerasimova 22 сентября 2018, 08:52
Оценка
Предыдущие части лучше
22 сентября 2018, 08:52 Ответить
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