Шесть лет назад в прокат вышел мультфильм «Монстры на каникулах» о буднях Дракулы и его семьи. В этом мультике знаменитый вампир уже не охотится на людей и ведет гостиничный бизнес. В его шикарный по меркам монстров отель людям вход строго-настрого запрещен. Все-таки постояльцам нужен отдых от преследований и покушений. О том, что времена изменились, и с зажженными факелами и вилами наперевес за монстрами бегать не принято, Дракула узнает от Джонни – человека, в которого…
Вот и еще одна, на этот раз детская франшиза ушла на новый виток: и в развитии семейных отношений, и в раскрытии характера героев. Точнее архетипов. )) Ждите привет "из прошлого" (не виденного в первых двух частях) в виде старика Ван Хельсинга, который из обычно красавца и героя в преломлении мира монстров внезапно превращается в сугубо отрицательного, но оттого не менее комичного персонажа. И его (спойлер) очаровательную правнучку. Аниматоры лихо отрабатывают излюбленные голливудские психологические темы: выбор между "держаться корней" и "сделать пряжок доверия в неизвестность" ради любви. И да, после такого мультика кто угодно захочет в Атлантический круиз - ведь третья часть про это. Даже если рискуешь встреить по дороге Кракена в районе Бермудского треугольника. PS: Мне, как родителю особенно понравилась зарисовка про "детскую комантату" на корабле, куда семейство верфольфов сдало весь свой выводок. ВСЕ ТАК. И, кстати, старший мой ребенок мой на мультик этот не пошла, отвергла в жесткой форме... Мол, страшный. Про монстров же. На всякий случай. Отредактируйте этот текст, чтобы вставить свою рецензиюЧтобы добавлять заголовки, текст, списки, изображения и трейлеры - воспользуйтесь колонкой с готовыми блоками справаБлоки можно перемещать, удалять и копировать, при помощи иконок слева
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