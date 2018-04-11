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Шесть лет назад в прокат вышел мультфильм «Монстры на каникулах» о буднях Дракулы и его семьи. В этом мультике знаменитый вампир уже не охотится на людей и ведет гостиничный бизнес. В его шикарный по меркам монстров отель людям вход строго-настрого запрещен. Все-таки постояльцам нужен отдых от преследований и покушений. О том, что времена изменились, и с зажженными факелами и вилами наперевес за монстрами бегать не принято, Дракула узнает от Джонни – человека, в которого…