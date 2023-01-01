Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Фильмы похожие на Монстры на каникулах 3: Море зовет
Hotel Transylvania 3
Монстры на каникулах 3: Море зовет
2018 / США
Смотреть трейлер
8.0
Оцените
170
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Монстры на каникулах 3: Море зовет
Вся информация о мультфильме
Мы — монстры
анимация, детский
2017, Германия
7.0
Маленький вампир
анимация
2017, Германия
7.0
Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия
2015, США
7.0
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный
2012, США
7.0
Монстры на каникулах 4: Трансформания
анимация
2021, США
7.0
Босс-молокосос 2
анимация
2021, США
7.0
Губка Боб в бегах
анимация, приключения, комедия
2020, США / Южная Корея
6.0
Папина дочка
комедия, семейный, фэнтези
2020, Франция
5.0
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези
2020, США
8.0
Angry Birds 2 в кино
анимация, детский
2019, США
7.0
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия
2019, США
8.0
Семейка Аддамс
анимация, фэнтези
2019, США
7.0
Босс-молокосос
комедия, семейный
2017, США
7.0
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация
2017, США
8.0
Тайная жизнь домашних животных
анимация, комедия
2016, США
7.0
Аисты
комедия, анимация
2016, США
7.0
Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения
2016, США / Финляндия
7.0
Миньоны
комедия, анимация, семейный
2015, США
6.0
Рио 2
семейный, комедия, приключения, анимация
2014, США
7.0
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия
2013, США
6.0
Гадкий я 2
анимация, семейный
2013, США
7.0
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
8.0
Каникулы Дюкобю
комедия, семейный
2012, Франция
4.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить