Спустя двадцать пять лет после старта одноименного сериала, на экраны возвращаются самые первые Могучие Рейнджеры, но уже в формате полнометражного фильма. Теперь это не пятеро взрослых людей, что притворяются подростками и воюют с огромными игрушечными монстрами на игрушечных зордах с пластиковыми пистолетами. Новые пауэр рейнджерс используют все богатство компьютерных технологий, визуальных спецэффектов и беззастенчиво отсылаются к множеству супергеройских историй, в числе которых…
Могучие рейнджеры — это своеобразная легенда сериалов и полнометражных картин. Начав свою историю в 1993 году, «Рейнджеры» продолжают выпускаться по сей день. Выпустив два фильма, в 1994 и 1996 году соответственно, а также несколько раз сменив владельцев, сериал насчитывает более двадцати сезонов. Не каждый из них связан, но каждый имеет один общий сюжет: «Давным-давно на Земле существуют семь могучих рейнджеров (в последние года используются пять основных). Они рождены для защиты планеты от монстров (каждый сезон именуемых по-разному)». Новый фильм про рейнджеров не пошёл против системы и всё также рассказывает нам о пяти подростках, которые совершенно случайно стали могучими войнами.
Рейнджеры представали перед зрителями во многих образах. За всё время существования серии, рейнджерами были необученные подростки или опытные мужчины и женщины. В случае с первыми, детям, как их часто называли, было необходимо доказать, что они достойны быть рейнджерами. Полнометражный фильм, являющийся третьим по счёту во всей серии, не отошёл от традиции последних годов и сделал главными героями юных подростков. Являющиеся никем в своей жизни, ребятам предстоит доказать, что они по праву были выбраны рейнджерами. Могучими рейнджерами!
«Рейнджеры» — фильм, являющийся сборником «пасхалок». Время от времени здесь проскакивают шутки про героев из «Трансформеров» (Бамблби — к примеру) или компании Marvel Studios (Железный Человек — к примеру). Главным, а точнее главной, антагонисткой картины стала Рита Репульса. Героиня оригинальных шести сезонов, являющаяся ведьмой, помещенную в «тюрьму» Зондерем. Некогда одним из самых могущественных рейнджеров, также появившимся в картине в виде голограммы за стеной. «Могучие Рейнджеры» — настоящий рай для любого фаната данной серии.
Рита Репульса, сохранившая традиционно зелёные цвета в доспехах и золотой в скипетре явилась в наш мир несколько десятков миллионов лет назад. Последовав по канону, авторы картины объединили их противостояние с Зондером, а также дальнейшее заточение в обоих «тюрьмах». Явившаяся с огромным желанием отомстить, Рита показала себя той же жуткой и ужасающей ведьмой, которая была в оригинале. Дизайнеры ленты передали те тёмные отражения, которые видны в Рите и зритель вполне может ощущать их на себе. Главная проблема Риты — это малое количество экранного времени. Чародейка, за то скромное количество времени, что ей представилось, показала всю свою жуть. Ту самую жуть, от которой вызывалось отвращение и редкие мурашки по коже.
Пять молодых подростков, ранее не встречавшихся, но учившихся в одной школе, судьба воссоединяет в вечерней школе. Одураченные славой и желанием показать себя миру, судьба ведёт героев на заброшенную стройку, где они совершенно случайно встречаются (кроме двоих парней). Бродя по каменистым сооружениям, герои попадают в некий колодец, который делает их супергероями. Но всё не так просто. Для того, чтобы стать рейнджером, необходимо морфировать. Стадия, с помощью которой герои докажут, что они заслуживают свои костюмы и снаряжения. И то, благодаря чему смогут по праву считаться настоящими рейнджерами.
Футуризм в кино давно в моде. Однако то, каким образом Дин Израэлайт, режиссёр картины, попытался воссоздать рейнджеров в костюмах не входит ни в какие писки моды. Их костюмы всё больше напоминают Железного Человека, упоминание на которого в ленте также присутствует. Погнавшись за модой, Дин Израэлайт забыл об одном — о необходимости воссоздать неповторимых и уникальных рейнджеров, равняться на которых дети будут ещё долгое время. То же самое касается и их зордов. Машины-киборги, созданные Зордоном для могучих рейнджеров, чтобы последние боролись со злом. Ручные «питомцы», управляющиеся рейнджерами изнутри получились похожими на детские игрушки. В движении зордов не наблюдается натуральности, и каждый их шаг дают знать о нелепой и кривосклеенной компьютерной графике.
Джейсон Ли Скотт / Красный рейнджер (Дакре Монтгомери) — старшеклассник, как и все остальные ребята. Увлеченный нелегальным вождением, Джейсон попадается в руки правоохранительных органов. Получив приговор о невыезде из города и ходьбе в вечернюю школу, Джейсон вынужден познакомиться с Билли Крэнстоном / Синий Рейнджер. Австралийский актёр, снимавшийся ранее в парочке малоизвестных сериалов, получил возможность показаться миру в перезапуске серии. Для Дакре роль в большом кино — дебют, с которым он весьма неплохо справился. Дакре сумел показать подростка, который учится на своих ошибках и старается взрослеть.
Билли Крэнстон / Синий рейнджер (Арджей Сайлер) — ботаник класса, знающий обо всём. Билли, не имеющий друзей и уважения, понимает, что шанс стать могучим рейнджером — нечто больше, чем просто шанс. Развиваясь в физическом смысле, Билли становится кем-то в школе. Человеком, с которым начинают общаться и признавать. То, чего желал Билли исполнилось. Пусть не собственном трудом, зато верой и надеждой, которая наградила его. Арджей Сайлер — ещё один малоизвестный актёр, для которого съёмки в фильме — шанс подняться наверх по карьерной лестнице. Ухватится ли он за эту возможность? Зависит от него. Пока что, не очень удаётся.
Вердикт. Перезапуск «Рейнджеров» получился, мягко говоря, не очень. Слабые и дешёвые спецэффекты, которые резали глаза, не давали покоя весь фильм. Угрюмая история о том, как подростки взрослеют путём спасения мира — далеко не новое в кинематографе. У картины был отличный потенциал, который потерялся куда-то после выхода фильма. Показав всё в трейлере — фильм практически ничем новым не удивляет и порой даёт серьёзно заскучать. Первый блин комом, однако франшизе стоит дать второй шанс, чтобы окончательно удостовериться в том, что потенциал там отсутствует.
Картине присвоили рейтинг «18+» спустя несколько дней после релиза. Виной тому, тридцатисекундный эпизод, где одна из героинь говорит, что она не традиционной ориентации. Эпизод не столь и заметен, однако из-за него фильм серьёзно потеряет в деньгах.
Приятного просмотра!
😁 😁 😁
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