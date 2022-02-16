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Дэйкер Монтгомери
Дэйкер Монтгомери
Dacre Montgomery
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Дэйкер Монтгомери
Dacre Montgomery
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Дата рождения
22 ноября 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дэйкер Монтгомери
Родился 22 ноября 1994 года. Перт, Австралия.
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Фильмография Дэйкер Монтгомери
Галерея разбитых сердец
комедия, мелодрама
2020, США / Канада
6.0
Могучие рейнджеры
боевик, фантастика
2017, США
6.0
Смотри по сторонам
ужасы, триллер
2016, США / Австралия
7.0
Послесвадебный разгром
комедия
2016, США
5.0
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Написать
16 февраля 2022 10:35
Киноадаптация «Геркулес» братьев Руссо будет отличаться от оригинала
Режиссерский дуэт не планирует покадрово переснимать мультфильм.
Написать
8 мая 2020 12:04
Тома Холланда и Дакре Монтгомери прочат на роли в киноадаптации «Геркулеса»
Фанаты уже провели собственный кастинг после новостей о ремейке мультфильма.
Написать
5 мая 2020 10:22
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