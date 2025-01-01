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Киноафиша Фильмы Могучие рейнджеры Цитаты из фильма Могучие рейнджеры

Цитаты из фильма Могучие рейнджеры

Jason Lee Scott [после того, как бросил жёлтый Камаро] Прости, Бамблби!
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[Все Рейнджеры светятся в своих цветах Рейнджеров]
Зак Тейлор [видит свой цвет] Я — чёрный!
Билли Кранстон [обиженно] Что?
Зак Тейлор Это так.
Билли Кранстон Нет, это не так.
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Отец Трини Ладно, Трини, давай начнём сначала. Расскажи нам, что ты сегодня сделала.
Трини Мы с четырьмя ребятами из Энджел Гроув нашли под землёй космический корабль.
Мама Трини Что?
Трини Я почти уверена, что я супергерой.
Близнец №1 Близнец №1, Близнец №2: Круто.
Мама Трини Не круто.
[ставит на стол контейнер для медицинского образца]
Мама Трини Покажи, что в этом стаканчике!
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Rita Repulsa [шёпотом Трини] Ммм. Желтая Рейнджерша. Тебя убить? Я уже убивала Желтую Рейнджершу. И мне это очень понравилось!
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[Мегазорд выбрасывает Риту Репульсу в космос]
Билли Кранстон Джейсон, ты только что ей пощёчину дал?
Джейсон Ли Скотт Дал. Странно, да?
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Zack Taylor Круто. Расслабьтесь, ребята. Это голограмма. Как в видеоигре.
[фигура голограммы наносит ему удар]
Billy Cranston Вау. Вот это крепкая голограмма.
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Jason Lee Scott Я перепрыгну с ней, а ты потом. Пара пустяков.
Kimberly Hart Пошли.
[Джейсон и Кимберли перепрыгивают через пропасть]
Billy Cranston Нет, нет, нет. Не прыгай. Джейсон! Это не пустяковое дело!
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Billy Cranston Погоди, погоди! Можно вопрос? Мы правда супергерои? Типа больше как Железный Человек или Человек-паук? Потому что у меня такое чувство, будто меня укусил паук, но при этом я чувствую себя отлично, понимаешь, не так...
Zack Taylor Ладно, брат, поверь, ты не супергерой.
Trini Почему ты теперь разговариваешь с нами как босс?
Kimberly Hart Эй, стой. А может это всё про Риту — правда? Может быть это реально?
Jason Lee Scott Я не знаю. Но я знаю, что ответ на то, что с нами не так и что с нами происходит, здесь.
Trini Так что ты хочешь сказать?
Jason Lee Scott Думаю, нам надо вернуться.
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Billy Cranston Я силён.
Jason Lee Scott Насколько?
Billy Cranston Очень силён!
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Zack Taylor [видит Голдара] Это много золота.
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Alpha 5 Почему ты не прошёл? Это был твой единственный шанс.
Zordon Я знаю... но вернуться может только один.
[Билли просыпается]
Zordon Красным рейнджером может быть ТОЛЬКО ОДИН, Джейсон. Это твой момент... Это твоя команда.
Jason Lee Scott Спасибо.
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Zordon Она — чистое зло.
Trini Как мы её остановим?
Jason Lee Scott Пора морфить!
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Kimberly Hart Мой дом с той стороны горы. Иногда я хожу по этим тропам, чтобы очистить голову. И смотрю вниз на Энджел Гроув и не понимаю, как такой маленький отстойный городок мог причинить мне столько боли.
Jason Lee Scott [смеётся]
Kimberly Hart Это тебе смешно?
Jason Lee Scott Нет, просто... я чувствую то же самое.
Kimberly Hart Да. Джейсон Скотт, звездный квотербек, плюхается и сгорает. Разрушает карьеру и убивает наш сезон. Вперёд, Тигры.
Jason Lee Scott Да, теперь я хожу по городу, а все смотрят на меня так, будто я их собаку задавил.
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Detention Teacher Итак, к нам в наказание присоединится новый ученик — Томми Оливер. Томми Оливер?
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Jason Lee Scott У быка всего одна вымя, и это НЕ вымя!
🧡
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Zordon Это они? Они такие маленькие.
Alpha 5 Забавно, я сказал то же самое.
Zordon Ты хочешь сказать, что судьба вселенной лежит в руках этих детей?
Zack Taylor Вселенной? Это же огромное место.
Alpha 5 Они подростки, что-то среднее между младенчеством и взрослостью. Трудно объяснить, честно.
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Rita Repulsa Пусть мой монстр растёт!
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[после тайного проникновения на закрытую территорию пятеро слышат сирены]
Kimberly Hart Ребята, ребята, вы это слышите?
Zack Taylor Минная охрана. Тишина.
Trini Кто-то должен был сказать об этом. А, это же я.
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[первые реплики]
Zordon [умирающей Жёлтой Рейнджер] Прости... Прости...
Zordon Альфа, я остался последний. Мы должны остановить её. Отправь метеор к моим координатам. Ищи только тех, кто достоин. Находи лишь сильных.
🧡
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Sam Scott Знаешь, мне кажется, мы так и не поймём друг друга. Как только я думаю, что ты сделал самый тупой поступок на свете, ты находишь что-то ещё глупее и делаешь это.
Jason Lee Scott Спасибо.
Sam Scott Обещаю, сейчас не время быть умником. И я знаю, что ты считаешь благородным не сдавать друзей.
Jason Lee Scott Я действовал один. Между мной и Бифкейком была связь.
Sam Scott Да, смешно. Знаешь, что не смешно? Это должен был быть твой сезон. Скауты приходили на каждую игру. Ты мог сам выбирать, куда пойдёшь. А теперь всё пропало. Теперь тебе приходится приходить сюда каждую субботу, чтобы просто закончить школу! Среди этих всех странных и преступников.
Jason Lee Scott Да. Как ты и сказал, мы никогда не поймём друг друга.
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Alpha 5 Разные цвета, разные ребята. Разноцветные ребята!
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Zordon Покажи мне монеты!
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Рита Репулса Пять маленьких рейнджеров. Как мило.
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Zack Taylor [управляя Мастодоном Зордом] Это была плохая идея.
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Zordon Никогда не используй свою силу в личных целях. Никогда не начинай сражение первым, только если враг не вынудит тебя. Всегда храни свою личность в тайне, никто не должен знать, что ты — Могучий рейнджер.
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Rita Repulsa [Трини] О, хочешь свою броню? Я покажу тебе свою, если ты покажешь мне свою.
[морфинг]
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🥱
[Джейсон возвращает Меч Могущества]
Zordon Тебе стоит оставить его. Ты этого заслужил.
Jason Lee Scott Я вернусь за ним.
Alpha 5 Увидимся, дружище!
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Rita Repulsa Посмотри на меня. Думаешь, ты победил? Я пришла за кристаллом. Придут и другие! То, что у тебя есть, не вечное! Ты знаешь, я права!
Jason Lee Scott Не знаю. Но сейчас мне нужно, чтобы ты отдал свой посох и монету нам. А мы отведём тебя к Зордону, и он пусть решает.
Rita Repulsa Зордон, судить меня? Никогда! Что бы ни говорил Зордон, Я ЗНАЮ, ЧТО Я ДОСТОЙНА!
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Zordon Ты когда-нибудь превращался раньше?
Zack Taylor Да, но только в душе.
🧡
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🥱
[последние слова]
Zordon Эта команда рейнджеров сделала то, что не смогла моя команда. Вы скромно пройдёте среди своих сверстников, но героями вы все станете. Имена каждого из вас будут высечены рядом с великими командами рейнджеров, что были до вас. Я всегда буду вам всем благодарен.
🧡
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🥱
Trini Когда всё это закончится... мы Могучие Рейнджеры или просто друзья?
🧡
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🥱
Billy Cranston Я взорвал свой ланчбокс.
🧡
👏
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🥱
Рита Репульса Зордон потеряет ко мне всякое уважение, если я не убью хотя бы одного из вас!
[тонет Билли]
Рита Репульса Ты не готов меня убить. Ты недостоин!
🧡
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🥱
Billy Cranston Я умер?
Kimberly Hart Нет!
Trini Да!
[девушки злобно смотрят друг на друга]
Zack Taylor Чуть-чуть.
Billy Cranston Я видел папу...
🧡
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🥺
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🥱
Alpha 5 Вперёд, вперёд, Могучие рейнджеры!
[Зорды мчатся вперёд]
🧡
👏
🥺
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Rita Repulsa С помощью Кристалла Зео мы могли бы править всей вселенной!
Zordon Этого никогда не случится.
Rita Repulsa Тогда ты умрёшь здесь, Зордон.
Zordon Мы умрём вместе, Рита.
🧡
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Zordon Команда Джейсона терпит неудачу. Я сам уничтожу Риту. Должен быть способ освободить меня из этой стены.
Alpha 5 Да, но ирония в том, что этим Рейнджерам нужно морфить. Если они это сделают, ты сможешь использовать эту энергию, чтобы восстановить своё тело и вернуться.
Zordon [стонет] Должен быть другой выход! Я не могу...
Jason Lee Scott [входя в камеру] Что, Зордон? Ты не можешь что? Ждать, пока мы, тупые дети, морфимся, чтобы ты воскрес? Вот в чём всё дело, да? Ты хочешь вернуться?
Zordon Всё это было ради защиты кристалла. Рита может уже сейчас создавать Голдара.
Jason Lee Scott Не недооценивай меня и мою команду.
Zordon Ты не остановишь его. Она заставит выкопать кристалл, и жизнь на Земле погибнет.
Jason Lee Scott И мы нуждаемся в тебе. Ведь ты так успешно её останавливал в прошлый раз.
Zordon Я умер, зарывая эти монеты в надежде, что они найдут следующих *настоящих* Рейнджеров. Тех, кто достоин.
Jason Lee Scott Ну, извини, что разочарую тебя. Мне не нужно стоять здесь и слушать, что я сделал не так. Я могу пойти домой и взять это.
Zordon Джейсон, ты должен освободить меня из этой стены. Чтобы помочь вести эту команду!
Jason Lee Scott Твоя команда мертва. И ты так же боишься, как и мы.
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Rita Repulsa Ты смелая, маленькая Желтая. Я вижу в тебе себя. Я тоже была изгоем в команде Зордана, как и ты. Мне нужно знать одно... Где Зео Кристалл?
Trini Не знаю.
Rita Repulsa Жаль, но я тебе верю.
🧡
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🥱
Рита Репульса [видит Мегазорда] КАК?
🧡
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Рита Репульса [Голдар разрушает здание] Криспи Крим! Не сюда.
🧡
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Zack Taylor [после того, как Билли упал со скалы] Эй, мы что, только что убили этого парня?
🧡
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Bully Ты что, только что мне пощёчину дал?
Jason Lee Scott Да, дал. Странно, да? Теперь я буду здесь каждый день, кажется, до конца своих дней, и ты тоже. Так что давай договоримся. Не садись рядом со мной или с ним — и всё будет нормально.
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Alpha 5 [увидев мёртвое тело Билли] Мастер Билли...
Jason Lee Scott Сделай что-нибудь, ладно? Должно же быть что-то, что ты можешь для него сделать.
Zordon Я же говорил тебе, что ты не готов...
Jason Lee Scott Зордон, пожалуйста, помоги нам, хорошо? Пожалуйста!
Zordon Я ничем не могу ему помочь. Мы оба были безрассудны с нашими командами.
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Alpha 5 Ай, ай, ай!
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Jason Lee Scott Ладно, слушай. Начинай сначала. Сотри эту картинку прямо сейчас!
Kimberly Hart Джейсон, это нельзя стереть.
Jason Lee Scott Тогда живи с этим! Ты сделал ужасное дело, но это не делает тебя ужасным человеком. Просто будь тем, кем хочешь быть.
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Zordon [на его родном языке] Где монеты? Где рейнджеры?
Alpha 5 Подойдите, пожалуйста!
Kimberly Hart [тихо] У нас есть выбор?
Jason Lee Scott Не думаю.
Alpha 5 [на языке Зордон] Они говорят на примитивном диалекте, который называется английский. Найдёте его в матрице корабля.
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Jason Lee Scott Мы вас убьём.
Alpha 5 Убить меня? Как?
Kimberly Hart Нас пятеро.
Alpha 5 Да, я знаю! Я вас ждал. Стой, где другой парень? 1, 2, 3, 4... О, вот он!
[схватывает Зака щупальцеобразной рукой]
Alpha 5 Вас всех.
Billy Cranston В космическом корабле, зарытом под землёй? Как долго вы ждали?
Alpha 5 Какой сегодня день? Понедельник?
Billy Cranston Да.
Alpha 5 Тогда — 65 миллионов лет. Мне было очень одиноко.
🧡
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Billy Cranston Эй, вопрос. Эм, кто ты?
Alpha 5 Я Альфа-5, альформный лоркаид-персона-андроид.
Jason Lee Scott Что?
Billy Cranston Он сказал, что он Альфа-5...
Jason Lee Scott Да, знаю.
Alpha 5 Я говорящий робот. Можешь мне доверять.
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Kimberly Hart Странно слышать, как ты произносишь моё имя.
Jason Lee Scott Что? Что ты сказал?
Kimberly Hart Я сказала, странно слышать, как ты произносишь моё имя. Как будто мы друг друга знаем.
Jason Lee Scott Мы... Мы действительно знаем друг друга.
Kimberly Hart О, мы знаем, кто такой каждый из нас, но на самом деле мы друг друга не знаем.
Jason Lee Scott Я знаю, что ты раньше встречался с Тай Флемингом.
Kimberly Hart О. Значит, ты знаешь, что я выбила у него зуб.
Jason Lee Scott Я знаю, что ему его поставили обратно.
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Billy Cranston Нам надо съездить в Krispy Kreme, Джейсон.
Zack Taylor Что?
Billy Cranston Не за пончиками.
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Trini Джейсон, мы ещё даже не стали Могучими рейнджерами.
Billy Cranston Я говорю, давайте вернёмся к Зордон.
Jason Lee Scott Ладно, единственная причина, по которой Зордон хотел, чтобы мы стали рейнджерами — это чтобы он мог вернуться к жизни.
Billy Cranston Почему ты так думаешь?
Jason Lee Scott Потому что он мне сказал.
Billy Cranston Подожди, значит всё это ложь?
Jason Lee Scott Конечно, это была ложь, Билли. Мы провалились. Давайте перестанем заблуждаться насчёт того, что мы команда супергероев. Мы все — лузеры. И как бы мне ни было противно это унылое, дерьмовое городишко, я не хочу просто сидеть и смотреть, как оно умирает, понял? Давайте сделаем то, что от нас требуют, и убьём Риту.
Kimberly Hart Ты понимаешь, что это действительно плохая идея, да?
Jason Lee Scott Худшая.
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Альфа 5 Если Рите удастся создать Голдара... Ты меня слушаешь? И если он вырвет кристалл из земли, это будет как 10 000 ядерных взрывов, накрывших Землю.
Зак Тейлор Должно нас напугать?
Джейсон Ли Скотт Ты всё усложняешь. Мы пашем как проклятые. Мог бы хоть раз помочь.
Альфа 5 Да, вижу, как вы пашете. Так что я решил вдохновить вас. То, что вы увидите за этой стеной, навсегда изменит вашу жизнь. Пойдём.
[показывает Зорды]
Альфа 5 Зорды! Круто, правда? Они принимают облик самых мощных существ на планете. Когда эти Зорды появились, динозавры царили на Земле. Они станут вашим продолжением. Их сила почти безгранична. Но вы ещё не готовы к этой силе. Когда вы морфируете, ваша броня объединит вас с Зордами. Так что пошли, пора тренироваться. Сегодня день, когда вы станете Рейнджерами! Я это чувствую!
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