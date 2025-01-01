Billy CranstonНет, нет, нет. Не прыгай. Джейсон! Это не пустяковое дело!
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Billy CranstonПогоди, погоди! Можно вопрос? Мы правда супергерои? Типа больше как Железный Человек или Человек-паук? Потому что у меня такое чувство, будто меня укусил паук, но при этом я чувствую себя отлично, понимаешь, не так...
Kimberly HartМой дом с той стороны горы. Иногда я хожу по этим тропам, чтобы очистить голову. И смотрю вниз на Энджел Гроув и не понимаю, как такой маленький отстойный городок мог причинить мне столько боли.
Sam ScottДа, смешно. Знаешь, что не смешно? Это должен был быть твой сезон. Скауты приходили на каждую игру. Ты мог сам выбирать, куда пойдёшь. А теперь всё пропало. Теперь тебе приходится приходить сюда каждую субботу, чтобы просто закончить школу! Среди этих всех странных и преступников.
Zack Taylor[управляя Мастодоном Зордом]Это была плохая идея.
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ZordonНикогда не используй свою силу в личных целях. Никогда не начинай сражение первым, только если враг не вынудит тебя. Всегда храни свою личность в тайне, никто не должен знать, что ты — Могучий рейнджер.
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Rita Repulsa[Трини]О, хочешь свою броню? Я покажу тебе свою, если ты покажешь мне свою.
ZordonЭта команда рейнджеров сделала то, что не смогла моя команда. Вы скромно пройдёте среди своих сверстников, но героями вы все станете. Имена каждого из вас будут высечены рядом с великими командами рейнджеров, что были до вас. Я всегда буду вам всем благодарен.
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TriniКогда всё это закончится... мы Могучие Рейнджеры или просто друзья?
Jason Lee ScottКонечно, это была ложь, Билли. Мы провалились. Давайте перестанем заблуждаться насчёт того, что мы команда супергероев. Мы все — лузеры. И как бы мне ни было противно это унылое, дерьмовое городишко, я не хочу просто сидеть и смотреть, как оно умирает, понял? Давайте сделаем то, что от нас требуют, и убьём Риту.
Kimberly HartТы понимаешь, что это действительно плохая идея, да?
Джейсон Ли СкоттТы всё усложняешь. Мы пашем как проклятые. Мог бы хоть раз помочь.
Альфа 5Да, вижу, как вы пашете. Так что я решил вдохновить вас. То, что вы увидите за этой стеной, навсегда изменит вашу жизнь. Пойдём.
[показывает Зорды]
Альфа 5Зорды! Круто, правда? Они принимают облик самых мощных существ на планете. Когда эти Зорды появились, динозавры царили на Земле. Они станут вашим продолжением. Их сила почти безгранична. Но вы ещё не готовы к этой силе. Когда вы морфируете, ваша броня объединит вас с Зордами. Так что пошли, пора тренироваться. Сегодня день, когда вы станете Рейнджерами! Я это чувствую!