1 Power Rangers Theme Brian Tyler 4:22

2 Seek Those Who Are Worthy Brian Tyler 2:50

3 Zordon Awakes Brian Tyler 2:15

4 It's Morphing Time! Brian Tyler 3:21

5 Destiny Brian Tyler 2:19

6 Confessions Brian Tyler 4:22

7 Megazord Brian Tyler 4:20

8 United Brian Tyler 2:46

9 Birth of a Legend Brian Tyler 4:12

10 Metamorphosis Brian Tyler 2:40

11 Goldar Brian Tyler 2:03

12 The Morphing Grid Brian Tyler 3:59

13 The Zords Brian Tyler 2:35

14 Let's Ride Brian Tyler 2:20

15 You Were Born For This Brian Tyler 2:05

16 Reflection Brian Tyler 2:15

17 The Lost Ship Brian Tyler 3:00

18 Be Who You Want To Be Brian Tyler 2:08

19 Hold the Line Brian Tyler 3:36

20 This Is What Matters Brian Tyler 2:06

21 Trespassing Brian Tyler 1:05

22 Rita Brian Tyler 2:30

23 Square One Brian Tyler 1:12

24 Power On Brian Tyler 2:34

25 Together We Stand Brian Tyler 2:21

26 The Final Stand Brian Tyler 2:46

27 Go Go Power Rangers - End Titles Haim Saban, Shuki Levy, Brian Tyler / Brian Tyler 3:03