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Киноафиша Рецензии «Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши

«Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши

24 марта 2017 00:00
«Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши
Go Go Power Rangers!

Спустя двадцать пять лет после старта одноименного сериала, на экраны возвращаются самые первые Могучие Рейнджеры, но уже в формате полнометражного фильма. Теперь это не пятеро взрослых людей, что притворяются подростками и воюют с огромными игрушечными монстрами на игрушечных зордах с пластиковыми пистолетами. Новые пауэр рейнджерс используют все богатство компьютерных технологий, визуальных спецэффектов и беззастенчиво отсылаются к множеству супергеройских историй, в числе которых «Трансформеры» и «Человек-паук» Сэма Рейми, которым вдохновлялся Дин Израэлайт.

«Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Сценарием занимались Шуки Леви и Хаим Сабан, продюсеры и авторы оригинальных «Могучих рейнджеров», которые получили второй шанс переосмыслить свое детище, учесть прошлые ошибки и требования нового времени. «Рейнджеры» - первая самостоятельная адаптация токусацу про пятерку супергероев и третья полнометражная экранизация данной вселенной. Сценаристы пытались подвести и раскрыть целых пять персонажей сразу, бэкграунд возникновения медальонов силы на Земле и попутно не слить логику повествования, на что ушла добрая четверть экранного времени. Вместе с тем, Леви и Сабан переработали изначальный сценарий, к примеру, поместив Риту Репульсу сразу же на Землю без базы на Луне, как было в сериале, а также добавив Зордану куда больше эмоций, чем было в произведении 1992 года.

«Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Пеосмыслению подверглись также и характеры пятерки рейнджеров, которые стали куда взрослее и глубже. Нельзя не отметить логику сюжета и поведения персонажей, которая находится ощутимо уровнем выше той, что была в сериале. В паре с качественной визуальной составляющей и смелым использованием всего операторского опыта предшествующих ярких фильмов Мэттью Дж. Ллойдом – от «Хардкора» до «Адреналина», – фильм может похвастаться по крайней мере приятной картинкой. Что уже половина успеха.

«Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Второй составляющей является, видимо, пара ненавязчивых шуточек про афроамериканцев, немного присущих каждому боевику несостыковок ради зрелищности и очередной демонстрации невероятной силы супергероев. Но все это зритель готов простить сценаристам. В «Могучих рейнджерах» минимум пять моментов, когда, при неблагоприятном исходе, история первой пятерки могла закончиться, так и не успев начаться. Причем где-то в половине случаев происходящее ощутимо отдает атмосферой старых-добрых и немного наивных пауэр рейнджерс. Именно тогда раскрываются темы доверия, дружбы, открытости, смирения и поиска своего места в жизни посреди общества, пародийно скопированного из реальности. Фильм не просто перезапустил вселенную, он сделал ее современной, остро социальной, рассказывающей именно про нынешних подростков – таких, какими мы привыкли их видеть сегодня.

«Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Отдельный интерес представляет Элизабет Бэнкс в роли Риты Репульсы, чьими фотографиями в костюме создатели фильма дразнили все время до премьеры. Сказать, что антагонист получилась горячей – значит, ничего не сказать; не лишенная юмора, отлично выглядящая, как в скримерных эпизодах, так и в открытом космосе, Рита Репульса куда атмосфернее и сильнее своего прототипа 1992 года. В отличие от слабых и нелогичных злодеев, что творили зло ради зла, переодеваясь в картонных МегаМонстров, Бэнкс отлично справилась со своей задачей, раскрыв Риту с неожиданной стороны.

«Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Например, она рассказала, что Репульсе не столько сила нужна и зло ради зла, сколько еще раз пересечься с Могучими Рейнджерами. И еще, что ее невозможно воспринимать как полностью отрицательного персонажа. Было ли это задумкой Израэлайта, или же все получилось случайно, но Риту хотелось бы увидеть в следующих частях Рейнджеров, что вышло бы еще одной замечательной отсылкой к канонам сериалов. А она, судя по мощной сцене после титров с намеком про Томми Оливера, который присоединяется к первому составу с 17 эпизода в сериале и переходит позднее во второй состав, все же будет. И не одна.

Потапова Лина

В прокате с 23 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Могучие рейнджеры»

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