«Могучие рейнджеры»: Рецензия Киноафиши

Go Go Power Rangers!

Спустя двадцать пять лет после старта одноименного сериала, на экраны возвращаются самые первые Могучие Рейнджеры, но уже в формате полнометражного фильма. Теперь это не пятеро взрослых людей, что притворяются подростками и воюют с огромными игрушечными монстрами на игрушечных зордах с пластиковыми пистолетами. Новые пауэр рейнджерс используют все богатство компьютерных технологий, визуальных спецэффектов и беззастенчиво отсылаются к множеству супергеройских историй, в числе которых «Трансформеры» и «Человек-паук» Сэма Рейми, которым вдохновлялся Дин Израэлайт.

Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Сценарием занимались Шуки Леви и Хаим Сабан, продюсеры и авторы оригинальных «Могучих рейнджеров», которые получили второй шанс переосмыслить свое детище, учесть прошлые ошибки и требования нового времени. «Рейнджеры» - первая самостоятельная адаптация токусацу про пятерку супергероев и третья полнометражная экранизация данной вселенной. Сценаристы пытались подвести и раскрыть целых пять персонажей сразу, бэкграунд возникновения медальонов силы на Земле и попутно не слить логику повествования, на что ушла добрая четверть экранного времени. Вместе с тем, Леви и Сабан переработали изначальный сценарий, к примеру, поместив Риту Репульсу сразу же на Землю без базы на Луне, как было в сериале, а также добавив Зордану куда больше эмоций, чем было в произведении 1992 года.

Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Пеосмыслению подверглись также и характеры пятерки рейнджеров, которые стали куда взрослее и глубже. Нельзя не отметить логику сюжета и поведения персонажей, которая находится ощутимо уровнем выше той, что была в сериале. В паре с качественной визуальной составляющей и смелым использованием всего операторского опыта предшествующих ярких фильмов Мэттью Дж. Ллойдом – от «Хардкора» до «Адреналина», – фильм может похвастаться по крайней мере приятной картинкой. Что уже половина успеха.

Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Второй составляющей является, видимо, пара ненавязчивых шуточек про афроамериканцев, немного присущих каждому боевику несостыковок ради зрелищности и очередной демонстрации невероятной силы супергероев. Но все это зритель готов простить сценаристам. В «Могучих рейнджерах» минимум пять моментов, когда, при неблагоприятном исходе, история первой пятерки могла закончиться, так и не успев начаться. Причем где-то в половине случаев происходящее ощутимо отдает атмосферой старых-добрых и немного наивных пауэр рейнджерс. Именно тогда раскрываются темы доверия, дружбы, открытости, смирения и поиска своего места в жизни посреди общества, пародийно скопированного из реальности. Фильм не просто перезапустил вселенную, он сделал ее современной, остро социальной, рассказывающей именно про нынешних подростков – таких, какими мы привыкли их видеть сегодня.

Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Отдельный интерес представляет Элизабет Бэнкс в роли Риты Репульсы, чьими фотографиями в костюме создатели фильма дразнили все время до премьеры. Сказать, что антагонист получилась горячей – значит, ничего не сказать; не лишенная юмора, отлично выглядящая, как в скримерных эпизодах, так и в открытом космосе, Рита Репульса куда атмосфернее и сильнее своего прототипа 1992 года. В отличие от слабых и нелогичных злодеев, что творили зло ради зла, переодеваясь в картонных МегаМонстров, Бэнкс отлично справилась со своей задачей, раскрыв Риту с неожиданной стороны.

Кадр из фильма «Могучие рейнджеры»

Например, она рассказала, что Репульсе не столько сила нужна и зло ради зла, сколько еще раз пересечься с Могучими Рейнджерами. И еще, что ее невозможно воспринимать как полностью отрицательного персонажа. Было ли это задумкой Израэлайта, или же все получилось случайно, но Риту хотелось бы увидеть в следующих частях Рейнджеров, что вышло бы еще одной замечательной отсылкой к канонам сериалов. А она, судя по мощной сцене после титров с намеком про Томми Оливера, который присоединяется к первому составу с 17 эпизода в сериале и переходит позднее во второй состав, все же будет. И не одна.

Потапова Лина

В прокате с 23 марта 2017 года

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