Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дин Израэлайт
Дин Израэлайт
Dean Israelite
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дин Израэлайт
Dean Israelite
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Дина Израэлайта
Родился 20 сентября 1984 года. Йоханнесбург, ЮАР.
Развернуть
Фильмография Дина Израэлайта
Могучие рейнджеры
боевик, фантастика
2017, США
6.0
Континуум
фантастика, триллер
2014, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам»
Джонатан Энтвистл будет курировать кино и ТВ-проекты франшизы.
Написать
21 октября 2020 13:41
«Живое» и другие новинки кино этой недели в обзоре от «Киноафиши»
Премьеры этой недели – настоящее торжество выбора для требовательных (и не очень) синефилов – фильмы, достойные среди своего жанра. Здесь и гиперреалистичный космический хоррор
Написать
22 марта 2017 17:10
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось