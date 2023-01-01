Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парфюмер: история одного убийцы Парфюмер: история одного убийцы
Киноафиша Фильмы Парфюмер: история одного убийцы Парфюмер: история одного убийцы, 2006: актеры и роли
Perfume: The Story of a Murderer Парфюмер: история одного убийцы 2006 / Германия / Франция / Испания / США
7.9 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Парфюмер: история одного убийцы, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Тыквер Том Тыквер Tom Tykwer
В ролях
Бен Уишоу Бен Уишоу Ben Whishaw Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Рэйчел Херд-Вуд Рэйчел Херд-Вуд Rachel Hurd-Wood Сэм Даглас Альба Фер Сара Форестье Сара Форестье Sara Forestier Каролина Херфурт Каролина Херфурт Karoline Herfurth Биргит Минихмайр Биргит Минихмайр Birgit Minichmayr Коринна Харфух Corinna Harfouch
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше