Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Парфюмер: история одного убийцы Парфюмер: история одного убийцы
Киноафиша Фильмы Парфюмер: история одного убийцы Кадры из фильма «Парфюмер: история одного убийцы»
Perfume: The Story of a Murderer Парфюмер: история одного убийцы 2006 / Германия / Франция / Испания / США
7.9 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Парфюмер: история одного убийцы»

Вся информация о фильме
Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 1 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 2 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 3
Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 4 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 5 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 6 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 7 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 8 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 9 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 10 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 11 Парфюмер: история одного убийцы (2006) - фото 12
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Приложение киноафиши