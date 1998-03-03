Беги, Лола, беги, 1998

Парень Лолы, Манни, работает курьером у мафиози и случайно оставляет сумку, полную денег своего работодателя, в вагоне метро. В отчаянии он звонит ей и говорит, что, если он не сможет найти деньги в следующие 20 минут, ему придется ограбить продуктовый магазин, чтобы получить их. Лола направляется в банк своего отца, чтобы узнать, сможет ли он ей помочь. Начиная с этого эпизода, фильм показывает три равно возможных исхода попытки героини получить деньги, не все из которых обязательно приведут к счастливому концу. Какой финал выберет для себя Лола?
Лола и Манни живут в Берлине и безумно любят друг друга. И когда Манни — маленький курьер большого бандита — теряет сумку с деньгами своего босса, спасти его может только Лола. Но на то, чтобы раздобыть совсем не маленькую сумму в сто тысяч марок, у девушки есть только 20 минут. Каждая секунда может означать разницу между жизнью и смертью. Так что как следует отдышитесь и приготовьтесь к головокружительной и опасной пробежке в компании со стремительной Лолой. В пути вас ждет не один сюрприз...