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Беги, Лола, беги Беги, Лола, беги
Киноафиша Фильмы Беги, Лола, беги
Lola rennt

Беги, Лола, беги, 1998

1998 / Германия
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Парень Лолы, Манни, работает курьером у мафиози и случайно оставляет сумку, полную денег своего работодателя, в вагоне метро. В отчаянии он звонит ей и говорит, что, если он не сможет найти деньги в следующие 20 минут, ему придется ограбить продуктовый магазин, чтобы получить их. Лола направляется в банк своего отца, чтобы узнать, сможет ли он ей помочь. Начиная с этого эпизода, фильм показывает три равно возможных исхода попытки героини получить деньги, не все из которых обязательно приведут к счастливому концу. Какой финал выберет для себя Лола?

  • Том Тыквер невзлюбил пустое пространство на стене казино и попросил художника Александра Манассе нарисовать на ней изображение Ким Новак из фильма Альфреда Хичкока «Головокружение». Тот не помнил, как она выглядела, и Тыквер предложил ему нарисовать ее со спины. Тогда Манассе нарисовал картину за пятнадцать минут.
  • Съемочной группе потребовалось почти пять недель, чтобы убедить владельца супермаркета в Берлине использовать помещение магазина для сцены ограбления.
  • Слепая женщина, у которой Манни, роль которого исполнил Мориц Бляйбтрой, позаимствовал телефонную карточку, это мать актера, Моника Бляйбтрой.
  • Помимо сценария и постановки фильма, Том Тыквер также сочинил к нему техно-музыку, в которой на вокале фигурирует звезда Франк Потенте.

Лола и Манни живут в Берлине и безумно любят друг друга. И когда Манни — маленький курьер большого бандита — теряет сумку с деньгами своего босса, спасти его может только Лола. Но на то, чтобы раздобыть совсем не маленькую сумму в сто тысяч марок, у девушки есть только 20 минут. Каждая секунда может означать разницу между жизнью и смертью. Так что как следует отдышитесь и приготовьтесь к головокружительной и опасной пробежке в компании со стремительной Лолой. В пути вас ждет не один сюрприз...

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1998
Премьера в мире 3 марта 1998
Возраст 18+
Режиссер
Том Тыквер
Том Тыквер
В ролях
Франка Потенте
Франка Потенте
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Херберт Кнауп
Нина Петри
Армин Роде
Все актеры и съемочная группа
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