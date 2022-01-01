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Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Karoline Herfurth
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Каролина Херфурт
Karoline Herfurth
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Дата рождения
22 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Каролины Херфурт
Родилась 22 мая, 1984 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Каролины Херфурт
Идеальный секрет
комедия
2019, Германия
6.0
Подруги поневоле
комедия, криминал, мелодрама
2019, Германия
5.0
Маленькая ведьма
фэнтези
2018, Германия / Швейцария
6.0
СМС для тебя
мелодрама
2016, Германия
6.0
Зачетный препод 2
комедия
2015, Германия
6.0
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия
2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
приключения, семейный, комедия
2014, Германия
7.0
Зачётный препод
комедия
2013, Германия
7.0
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