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Каролина Херфурт

Karoline Herfurth
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт Karoline Herfurth
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Дата рождения
22 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Каролины Херфурт

Родилась 22 мая, 1984 года. Берлин, Германия.

Фильмография Каролины Херфурт
Идеальный секрет
Идеальный секрет
комедия 2019, Германия
6.0
Подруги поневоле
Подруги поневоле
комедия, криминал, мелодрама 2019, Германия
5.0
Маленькая ведьма
Маленькая ведьма
фэнтези 2018, Германия / Швейцария
6.0
СМС для тебя
СМС для тебя
мелодрама 2016, Германия
6.0
Зачетный препод 2
Зачетный препод 2
комедия 2015, Германия
6.0
Ловушка для привидения
Ловушка для привидения
фэнтези, семейный, комедия 2015, Германия / Австрия / Ирландия
5.0
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
приключения, семейный, комедия 2014, Германия
7.0
Зачётный препод
Зачётный препод
комедия 2013, Германия
7.0
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