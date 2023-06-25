Наша рецензия

Патрик Зюскинд однажды написал роман «Парфюмер», который на сегодняшний день уже признан самым знаменитым романом на немецком языке со времен Ремарка. «Парфюмера» неоднократно хотели экранизировать, к режиссерскому креслу присматривались такие знаменитости как Стэнли Кубрик, Тим Бертон, Милош Форман и Ридли Скотт. Но Зюскинд доверил свое произведение только своему другу - продюсеру Бернду Айхингеру. И на мой взгляд, ссориться с другом повода нет: фильм поражает…