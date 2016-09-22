Смотри по сторонам, 2016

Эшли — молодая девушка, которая последние несколько лет работала няней мальчика по имени Люк. Недавно Люку исполнилось 12 лет, и он больше не нуждается в присмотре. Накануне Рождества Эшли соглашается посидеть с Люком в последний раз, прежде чем уедет в другой город. Девушка рассчитывает на приятный вечер с пиццей, сериалами и болтовней, но неожиданно в дом начинают ломиться неизвестные злоумышленники.