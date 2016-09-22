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Смотри по сторонам, 2016

2016 / США / Австралия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эшли — молодая девушка, которая последние несколько лет работала няней мальчика по имени Люк. Недавно Люку исполнилось 12 лет, и он больше не нуждается в присмотре. Накануне Рождества Эшли соглашается посидеть с Люком в последний раз, прежде чем уедет в другой город. Девушка рассчитывает на приятный вечер с пиццей, сериалами и болтовней, но неожиданно в дом начинают ломиться неизвестные злоумышленники. 

  • Оливия Де Джонг и Эд Оксенбульд уже снимались в роли брата и сестры в фильме “Визит”.
  • Рабочее название фильма: “Безопасный район”.
  • В фильме много отсылок к другой рождественской картине “Один дома”. Помимо схожего сюжета это рождественские песни, пауки и банки с краской, которые бросают в преступника.
  • Из семи основных актеров только Патрик Уорбертон и Вирджиния Мэдсен — уроженцы США. Остальные актеры из Австралии.
  • В реальной жизни разница в возрасте между Оливией Де Джонг и Леви Миллером составляет четыре года.
  • Селена Гомес проявляла интерес к роли Эшли, но в итоге решила сосредоточиться на своей музыкальной деятельности и подготовкой к туру “Revival Tour”.
  • Высокое расположение дверных ручек на дверях в Австралии стало предметом восхищения у американских членов съемочной группы.

В доме на тихой пригородной улочке няня пытается защитить двенадцатилетнего мальчика от взломщиков, но вскоре обнаруживает, что это далеко не обыкновенное вторжение.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 6 октября 2017
Премьера в мире 22 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Крис Пековер
В ролях
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Дэйкер Монтгомери
Дэйкер Монтгомери
Эд Оксенбульд
Эд Оксенбульд
Леви Миллер
Леви Миллер
Все актеры и съемочная группа
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