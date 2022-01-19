Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Адам Скотт

Адам Скотт

Adam Scott
Адам Скотт
Адам Скотт Adam Scott
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Санта-Круз, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Адама Скотта

Адам Пол Скотт родился 3 апреля 1973 года в Санта-Крузе в США. Адам рос со своими старшими братьями Шенноном и Дэвидом. Позже Адам скажет, что они с Дэвидом очень похожи, однако брату достались высокие интеллектуальные способности их родителей, посвятивших жизнь преподаванию. Вскоре после рождения Адама они развелись. Актёрскому мастерству его обучили в Американской академии драматического искусства в Лос-Анджелесе.

В кино Адам стал сниматься в конце 1990-х годов. В 1998 году в одном из баров Лос-Анджелеса Адам познакомился с кинопродюсером Наоми Саблан. В 2005 году они официально зарегистрировали брак, в котором появилось двое детей.

В 2009 году Адам получил главную роль в сериале «Мастера вечеринок». Его работа была высоко оценена критиками и зрителями, он получил за нее несколько номинаций на телевизионные премии.

Однако настоящую мировую популярность Адаму принесла роль в сериале «Парки и зоны отдыха», к актерскому составу которого актёр присоединился в 2010 году. Он был частью этого проекта на протяжении пяти лет.

Адам – актёр с комедийным и драматическим талантом. Он часто участвовал в написании сценариев к разным сериалам, а также пробовал себя в качестве продюсера.

Интересные факты о Адаме Скотте
  • У актёра есть шотландские, итальянские, голландские и ирландские корни.
  • Адам участвовал в рекламных роликах брендов Volkswagen и Smirnoff.
  • Своими любимыми музыкальными группами актер называет R.E.M. и U2. Он ведет юмористические подкасты вместе с комиком Скоттом Окерманом, посвящённые этим двум группам.
  • Актёр пробовался на роль Джима Халперта в комедийный сериал «Офис».
  • Адам появился в музыкальном клипе группы R.E.M на песню Drive.
  • Актёр принимал участие в озвучивании мультсериала «Робоцып».
  • В детстве Адам увлекался бейсболом.
Фильмография Адама Скотта
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками
комедия 2019, США
6.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Маленькое зло
Маленькое зло
ужасы, комедия 2017, США
5.0
Взрослые игры
Взрослые игры
драма, комедия 2017, США
6.0
Любовь без обязательств
Любовь без обязательств
комедия, мелодрама 2015, США
6.0
Крампус
Крампус
фэнтези, ужасы, комедия 2015, США
6.0
Ночевка
Ночевка
комедия, мистика 2015, США
6.0
Машина времени в джакузи 2
Машина времени в джакузи 2
комедия, фантастика 2015, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Офисный работник Адам Скотт подвергается загадочной операции в трейлере сериала-антиутопии «Разделение» Поставил шоу Бен Стиллер, а одну из главных ролей сыграл оскароносный Кристофер Уокен. 
Написать
19 января 2022 11:03
Драматический сериал Бена Стиллера «Разделение» обзавелся датой премьеры и первым тизером За проект отвечает сервис Apple TV+.
Написать
17 декабря 2021 10:48
Канал Starz возродит сериал «Мастера вечеринок», вернув оригинальный актерский состав Телеканал выпустит мини-сериал из шести эпизодов.
Написать
17 ноября 2021 16:08
Все новости
Related video
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Приложение киноафиши