Адам Пол Скотт родился 3 апреля 1973 года в Санта-Крузе в США. Адам рос со своими старшими братьями Шенноном и Дэвидом. Позже Адам скажет, что они с Дэвидом очень похожи, однако брату достались высокие интеллектуальные способности их родителей, посвятивших жизнь преподаванию. Вскоре после рождения Адама они развелись. Актёрскому мастерству его обучили в Американской академии драматического искусства в Лос-Анджелесе.

В кино Адам стал сниматься в конце 1990-х годов. В 1998 году в одном из баров Лос-Анджелеса Адам познакомился с кинопродюсером Наоми Саблан. В 2005 году они официально зарегистрировали брак, в котором появилось двое детей.

В 2009 году Адам получил главную роль в сериале «Мастера вечеринок». Его работа была высоко оценена критиками и зрителями, он получил за нее несколько номинаций на телевизионные премии.

Однако настоящую мировую популярность Адаму принесла роль в сериале «Парки и зоны отдыха», к актерскому составу которого актёр присоединился в 2010 году. Он был частью этого проекта на протяжении пяти лет.

Адам – актёр с комедийным и драматическим талантом. Он часто участвовал в написании сценариев к разным сериалам, а также пробовал себя в качестве продюсера.