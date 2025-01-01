Omi Всё началось с ветра в холодную ночь, похожую на эту. Почти было Рождество, но это Рождество было мрачнее, менее радостным. Но я всё ещё верил в Санту, в магию и чудеса, и в надежду, что мы сможем снова найти радость. Но наша деревня отказалась от чудес и друг от друга. Они забыли дух Рождества, жертву дарения, и моя семья не была исключением. Я пытался помочь им поверить снова, но мы уже не были той любящей семьёй, которую я помнил. Они тоже сдались. И в конце концов сдался и я. И впервые я не желал чуда. Я желал, чтобы они просто ушли. Желание, о котором я потом пожалел. И в ту ночь, в темноте воющего бурана... моё желание сбылось. Я знал, что Святой Николай в этом году не придёт. Вместо него пришёл куда более тёмный, древний дух. Тень Святого Николая. Это был... Крампус. И, как он делал тысячу лет, Крампус пришёл не награждать, а наказывать, не давать, а забирать. Он и его помощники. Я мог только слушать, как они тащат мою семью в подземный мир, зная, что следующим буду я. Но Крампус не забрал меня той ночью. Он оставил меня, чтобы я помнил, что бывает, когда надежда теряется, когда вера забывается, и рождественский дух... умирает.