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Киноафиша Фильмы Крампус Цитаты из фильма Крампус

Цитаты из фильма Крампус

Omi Святой Николай в этом году не придёт. Вместо него — гораздо более тёмный, древний дух. Его имя — Крампус. Он и его помощники пришли не дарить, а забирать. Он — тень Святого Николая.
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Max Мы справимся?
[Оми говорит по-немецки]
Max Что?
Aunt Dorothy Она сказала, что мы п***ц!
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Howard Нам надо было поехать к моему брату!
Linda Твой брат живёт в сарае!
Howard Иисус родился в сарае!
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Aunt Dorothy Я достаточно взрослый, чтобы понять, когда жизнь застает меня с опущенными штанами.
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Omi Пожалуйста, послушай...
Aunt Dorothy Английский. Я знала.
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Linda Это Рождество. В Рождество ничего плохого не случится!
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Omi Всё началось с ветра в холодную ночь, похожую на эту. Почти было Рождество, но это Рождество было мрачнее, менее радостным. Но я всё ещё верил в Санту, в магию и чудеса, и в надежду, что мы сможем снова найти радость. Но наша деревня отказалась от чудес и друг от друга. Они забыли дух Рождества, жертву дарения, и моя семья не была исключением. Я пытался помочь им поверить снова, но мы уже не были той любящей семьёй, которую я помнил. Они тоже сдались. И в конце концов сдался и я. И впервые я не желал чуда. Я желал, чтобы они просто ушли. Желание, о котором я потом пожалел. И в ту ночь, в темноте воющего бурана... моё желание сбылось. Я знал, что Святой Николай в этом году не придёт. Вместо него пришёл куда более тёмный, древний дух. Тень Святого Николая. Это был... Крампус. И, как он делал тысячу лет, Крампус пришёл не награждать, а наказывать, не давать, а забирать. Он и его помощники. Я мог только слушать, как они тащат мою семью в подземный мир, зная, что следующим буду я. Но Крампус не забрал меня той ночью. Он оставил меня, чтобы я помнил, что бывает, когда надежда теряется, когда вера забывается, и рождественский дух... умирает.
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Omi Как он делал это тысячи лет, Крампус приходил не награждать, а наказывать. Не давать, а брать.
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Howard Ты же не собираешься один гоняться за этим снегоуборщиком, правда?
Tom Пастух должен защищать своё стадо.
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Howard Почему у богатых всё бесплатно?
Linda Не знаю, дорогой!
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Тётя Дороти Что за чёртова жуть ты там опять варишь? Ты же знаешь, что эта изысканная еда у меня в желудке всё забивает.
Сара Энгель А как насчёт того, чтобы в следующем году на Рождество ехать к тебе в трейлер, hm? А после того, как ты недели будешь украшать, готовить и убирать, я могу просто прийти и начать ныть и жаловаться на всё, ради чего ты так старалась!
Тётя Дороти О, Сара, ты знаешь, что я...
Сара Энгель Нет, тётя Дороти, пожалуйста! Ради твоего же блага, просто... держись подальше от моей кухни!
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Max Я не понимаю. С каждым годом всё только хуже. Почему мы должны терпеть их хрень только потому, что у нас общая кровь?
Tom Потому что семья — это, Макс, люди, с которыми пытаешься ладить, даже если у вас мало общего.
Max Но почему?
Tom Потому что... ну...
[делает паузу, чтобы подумать]
Tom Ладно, ты меня поймал.
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Linda Ты же отпустила их в туалет одних!
Aunt Dorothy Был другой вариант?
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Max Я даже не умею водить механику. У нас гибрид!
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Tom А пинать его в ясли — действительно лучший способ справиться с этим?
Max Ладно, это не моя вина. Я был под воздействием. Я ел только рождественские ириски и леденцы.
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Aunt Dorothy Где мой гоголь-моголь? Мне нужно повеселиться.
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