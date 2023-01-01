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Крампус
Крампус, 2015: актеры и роли
Krampus
Крампус
2015 / США
Трейлер
6.0
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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Крампус, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Догерти
Michael Dougherty
В ролях
Адам Скотт
Adam Scott
Тони Коллетт
Toni Collette
Эллисон Толман
Allison Tolman
Дэвид Кокнер
David Koechner
Кончата Феррелл
Conchata Ferrell
Эмджей Энтони
Emjay Anthony
Стефания Оуэн
Stefania LaVie Owen
Маверик Флэк
Лейт Тауэрс
Leith Towers
Криста Штадлер
Krista Stadler
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