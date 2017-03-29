Наша рецензия

«Нет пределов совершенству», - решили люди 21-ого века и принялись активно модифицировать самих себя. И преуспели. Вскоре по улицам городов стали бродить толпами странноватые существа: с искусственными руками-ногами, с приборами ночного видения вместо глаз и т.д. Улучшали всё: внешний вид и внутренние органы, нервную систему и память, мозг научились подсоединять к компьютерам. И уже не человек становился придатком машины, но машина – частью человека. Однако и того оказалось…